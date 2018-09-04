傅崐萁未獲美簽怒抗議 AIT籲申請人瞭解規定

2018-09-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁上週因無補件而未獲簽證，取消赴美。傅崐萁昨在立法院召開記者會，痛批美國在台協會（ＡＩＴ）要求補件是刁難，「憑什麼審查我的資料？」並嗆︰「以後也不屑再到美國！」ＡＩＴ昨表示不評論個案，不過簽證官裁決簽證無涉政治，所有申請人在法律下都是平等的，並附上官網，鼓勵申請者瞭解合格文件需求。

傅崐萁原規劃於八月二十五日前往美國洛杉磯，與天普市簽署姊妹市締結合作意向書，並參與全美台灣同鄉聯誼會第四十一屆年會，發表專題演講。但傅崐萁申請簽證時，ＡＩＴ要求補充舊護照與官司文件英文譯本等資料，傅認為是刻意刁難，最後拒絕補件、取消赴美。

傅崐萁召開「真假台旅法？ＡＩＴ打臉川普？」記者會，質疑ＡＩＴ「幕後黑手是誰」？並批評美國是「完全不能相信的國際巨霸」。傅認為，這些補件要求和他赴美宣慰僑胞及締結姊妹市的活動沒有關聯，因此向ＡＩＴ表達抗議，「這是干涉台灣內政」。

根據傅崐萁提供的文件資料，簽證遭拒的理由為「遺失護照或簽證的警察證明」。

對此，ＡＩＴ表示，ＡＩＴ不會評論個案，但ＡＩＴ每年處理成千上萬的簽證申請，在法律之前，所有簽證申請人都是平等的。任何在美國或台灣有犯罪紀錄的申請人，在申請簽證前，都必須提供不起訴證明的相關司法文件，一般而言，此類文件也需以英文提供。

ＡＩＴ也說，簽證官裁決簽證無涉政治；ＡＩＴ並鼓勵申請人，從ＡＩＴ官網公告上，清楚瞭解所申請簽證類型需要的合格文件項目。