西班牙大學辦台灣文化日竟遭威脅 外交部批中︰對台攻擊失控

2018-08-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國蠻橫打壓台灣事例又一樁！西班牙薩拉曼卡大學（University of Salamanca）去年十月舉辦「台灣文化日」系列活動，卻遭中國駐西班牙大使館事後發函抗議，並要求該校遵守「一個中國原則」，導致活動規模受影響。對此，我外交部昨抨擊，中國外交部門對台攻擊「已近失控狀態」，呼籲國際共同對抗中國干涉學術自由、強行輸出威權意識形態。

西班牙籍學者鄭夏霓本月廿五日在個人推特（twitter），公布中國駐西班牙大使館教育組去年十月發函薩拉曼卡大學的函文，中國官方除表明對「台灣文化日」的不滿，也不樂見這活動被台灣官方用於「政治性宣傳」，這將影響該校與中國的良好關係。函文要求該校應取消「台灣文化日」，也要薩拉曼卡大學遵守「一個中國原則」。

籲國際共同對抗中國干涉學術自由

根據我外交部了解，薩拉曼卡大學接獲抗議後，導致「嚴重影響後續系列活動及宣傳工作」；至於今年該校是否繼續舉辦類似活動，目前尚不得而知。

外交部昨抨擊，中國持續打壓我國際活動空間，甚至染指歐洲歷史悠久的高等學術殿堂，蠻橫阻止台灣參加旨在分享多元價值的學術文化交流活動，我方表達強烈不滿及嚴厲譴責。

外交部還引用中國國家主席習近平今年三月在中國兩會的談話，指習曾做出「兩岸心靈契合」的莊嚴宣示，但中國外交部門竭盡所能，全面打壓台灣外交空間，醜陋做法不僅傷害台灣人民情感，更激發對中國的憤怒甚至仇視，也讓兩岸關係背道而馳，公然違背習的宣示。

民進黨立委羅致政認為，中國對台頻施壓已非兩岸間之事，更衝擊全球普世價值與遊戲規則，以此案例而論，已侵犯校園自主和學術自由，未來可能引發各國反彈。因此，我國應思量如何藉此機會做出有效論述，充分凸顯中國對台打壓問題，已對國際社會肇生挑戰。