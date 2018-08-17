賴揆：美已同意助我造潛艦

2018-08-17

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普十三日簽署「二○一九財政年度國防授權法」，支持台灣強化軍力。蔡政府正推動國機國造與潛艦國造，行政院長賴清德昨天表示，蔡英文總統認為有一些潛艦的重要零組件包括引擎等，可與外國有計畫的合作，美國已同意協助台灣潛艦造艦的藍圖。

華視昨晚播出賴揆的專訪，被詢及國機國造與潛艦國造的進度是否一切都很順利？賴揆說，目前除了國機國造、潛艦國造以外，其實還有一些船，例如海巡署所使用的船，或是國防部本身所需要的船，其實也都希望藉由這些國防所需要的船艦，來帶動台灣產業的發展，目前進行還算順利，一步一步的在規劃。

賴揆強調，中科院的研發能力也很強，過去是沒有給產業界很好的機會，蔡總統訂這個政策，就明白的講，有一些潛艦其實是應該要給國內來做，有些重要的零組件包括引擎，就可與外國有計畫的合作。國防工業的自主，對未來台灣產業的帶動，效益是很大的。

面對中國對台發動文攻武嚇，行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，其中，國防預算三四六○億元，比今年度大增一八三億元，增幅達五．六％。若連同國防部營舍改建等基金編列三九五億元，總計國防經費可達三八五五億元。

明年度國防預算主要有三大項，首先，軍事投資編列九五一億元，比今年增加一三九億元，增幅十七．二％；其次，作業維持費九四四億元，比今年增加六十四億元，增幅七．三％；第三，人員維持費一五六五億元，比今年少二十億元，減幅為一．三％，主要是因減列義務役停徵等人事費。

根據主計總處資料，新增軍事投資項目包含新式高級教訓機五十四億元，與高效能艦艇量產、新型兩棲船塢運輸艦、快速布雷艇、潛艦國造、新一代飛彈巡防艦、微型飛彈突擊艦以及新型救難艦一二九億元。

行政院主計長朱澤民表示，明年度國防經費主要是增列國內產製軍事武器裝備、科技研發以及提升主戰裝備妥善率的作業維持費等。