川普簽署國防授權法 助台強化軍力

2018-08-15

白宮聲明涉台條款專屬總統職權

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普於美東時間十三日簽署「二○一九財政年度國防授權法（ＮＤＡＡ）」，可望強化美台安全合作。白宮也發表聲明指出，ＮＤＡＡ涉及軍事外交等條款，是憲法賦予美國總統的專屬職權，總統有權決定如何處理；其中包含涉及台灣的第一二五七條。

美國國會兩院於今年七月廿六日及八月一日前後審議通過ＮＤＡＡ，該法案預算達七一六○億美元（約廿二兆台幣），川普總統並於美東時間八月十三日下午訪問德拉姆堡陸軍基地時，正式簽署該法案。川普在巨幅美國國旗前致詞，介紹這是九年來最大筆的軍事投資，為了強化美國軍力，他直接向國會表示「我們需要這麼做」。

美軍士兵加薪2.6％ 添購77架F-35戰機

這項法案為美軍士兵加薪二．六％，也將大規模更新軍事設備，包括升級戰機、戰艦，例如提撥七十六億美元添購七十七架F-35戰鬥機。川普強調，美國將史無前例地強化軍事力量，以抵禦現今與未來所有的威脅，為捍衛自由而奮鬥，「我們會變得強大到沒有機會使用它們，就算有任何人敢挑戰，他們也沒有機會贏。」

白宮十三日晚間特別發表聲明指出，川普讚賞國會通過ＮＤＡＡ，提供國防部支持軍隊與維護美國安全所需資源，但也注意到法案包括一些引起關切的條文。包括第一二○七、一二四一、一二五七、一二八九條等，旨在美國應如何處理對外軍事與國際外交。美國憲法授權總統作為三軍統帥，總統也是外交事務的唯一代表，川普政府將會在這些原則下，決定如何適用這些條文，並執行美國外交。

第一二五七條提到強化台灣軍力戰備，包括美國國防部長與適當的台灣官員諮商後，須對台灣軍力進行全面評估，尤其是台灣的後備軍力，並在法案生效日後一年內，經與國務卿諮商後，向國會適當委員會提出評估報告。

第一二五八條則以國會意見（sense of congress）方式表達支持，包括美國應強力支持台灣獲得防禦性武器，著重不對稱戰力與水面下作戰能力；推動軍事演習等交流政策，以強化台灣安全；美國與台灣應擴大人道救助與救災合作，例如考慮支持派遣美國醫療船訪問台灣等多項強化美台合作的內容。白宮聲明則未提出此條。

我外交部：繼續深化台美安全夥伴關係

對於川普簽署ＮＤＡＡ，外交部回應，我國將繼續積極配合美國政府，穩健深化台美互惠互利的安全夥伴關係。國防部發言人陳中吉強調，國家命運和未來掌握在自己手裡，期盼具有共同民主、自由、人權等核心價值的國家，和我國達成相關聯盟，確保我國區域穩定、和平與安全。