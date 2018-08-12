中彰投輔選 蔡英文批國民黨唱衰台灣

2018-08-12

國民黨：應問人民真實感受

〔記者佟振國、張聰秋、蘇金鳳、施曉光／綜合報導〕民進黨主席蔡英文昨至中彰投輔選，她強調民進黨執政二年多，經濟成長，景氣也回溫了，失業率也是十七年來最低，除了數字還有證據，包括國內台積電、華邦電根留台灣，許多國際大企業也選擇投資台灣，足以證明台灣是一個好所在，年底選舉，人民應用手中的選票來支持台灣，要對台灣有信心。

蔡籲人民用選票支持台灣

蔡英文今起出訪友邦巴拉圭和貝里斯，昨天仍由總統府秘書長陳菊等人陪同南下中部輔選，分別為南投縣長參選人洪國浩、彰化縣長參選人魏明谷、台中市長參選人林佳龍及縣市議員、鄉鎮長參選人授旗。

對於被國民黨批評是「數字總統」，蔡英文強力反擊，強調民進黨執政二年多，經濟成長，景氣都回溫，衡量經濟重要指標之一的失業率也是十七年來最低，除了數字還有證據，就是國內、外大型企業對台灣的投資。

蔡英文表示，華邦電要在高雄投資三千三百億設廠，台積電也說台灣是最好的投資地方，要留在台灣。很多國際大企業谷歌、亞馬遜、思科、微軟、IBM要來台灣投資，設置研發中心或是擴充在台灣的計畫，但國民黨只會說台灣缺水又缺電，經濟很不好；要問國民黨，如果台灣經濟這麼差，為什麼這麼多國內、外大企業要投資台灣，要國民黨不唱衰台灣有這麼困難嗎？

國民黨發言人洪孟楷對此回應表示，蔡英文平時神隱，每到週六、日就批評在野黨，這種拿不出政績只會批評別人的元首，難怪是民眾心目中的無能總統。蔡與其指責在野黨，何不問問人民真實的感受，年底選舉就是人民抉擇的時刻，是要讓停滯不前的現況繼續，還是要國民黨大步向前的路線。

蔡英文到彰化縣輔選時也指出，彰化推動綠能產業已見成效，慢慢會跟新竹以科技業為基礎一樣，發展出特色產業，綠能會創造高收入、高社會地位的人才，創造「綠」領新貴指日可待。

蔡英文話鋒一轉接著說，國民黨不斷「唱衰」綠能發電與前瞻計畫，更說推動台中捷運延伸到彰化是浪費公帑，若真讓國民黨回來執政，會不會現在已經勾勒出的願景和已做出的輪廓都隨之消失？選民要揮別過去走向未來，懇請支持民進黨。

蔡英文說，「說到做到」是民進黨對人民重要的承諾，改革會傷會痛，但為了下一代，民進黨一定要改革，也確實承受很大壓力，但如果怕傷怕痛不改革，人民為何要選我們？