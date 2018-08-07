談務實台獨 賴：台灣是主權獨立國家

2018-08-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於東京奧運正名公投活動，民眾呼籲行政院長賴清德拿出務實台獨工作者的態度，不要只是「佛系台獨」；賴揆昨日在網路節目專訪表示，所謂的「務實台獨」，其實就是民進黨的台灣前途決議文，台灣是一個主權獨立的國家。

賴揆指出，台灣前途決議文內容，就是台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途只有二千三百萬人民可以決定。

賴揆提及，目前民間社團有發動「日本東京奧運正名」活動，用「台灣隊」名稱也沒有錯，紀政三次參加奧運，當時所用名稱都是台灣，不過之前有個洛桑協議，規定台灣的名稱是中華台北，對於民間的力量政府予以尊重，也感謝日本友人對台灣的關心。

民間正名活動 政府尊重

賴揆談及，根據洛桑協議，台灣參與奧運名稱就是中華台北，相信很多人不滿意，但是目前狀況是這樣，這個時候運動選手的參賽很重要，這個權利要保護住；但民間力量的推動，「這個我們都支持尊重，因為這是台灣社會很珍貴的力量」。

賴揆也說，多數人談到自己國家，若是學術性，有些場合會用中華民國，不過一般場合都還是用台灣，國際奧會已做出決定用中華台北，民間力量和政府還是有些不同，這些提供給社會去做判斷，對民間力量政府給予尊重。

對於兩岸關係問題，賴揆也強調，在蔡英文總統領導下，對中國的善意不變、承諾不變、不會走對抗的回頭路，更不會在壓力下屈服，沒有為了一時利益，去犧牲國家的主權，因為這最終會影響到民主自由人權的生活方式。

賴舉例，其實很多外國朋友來到台灣，特別是曾經去過中國的外國人，會認為台灣各項條件真的很好，有自由民主人權的生活方式，「你不會去擔心，什麼時候講錯話，突然之間被消失了！」