焦點評論》中國政策的對象

2018-08-06

記者鄒景雯／特稿

金門自晉江引水的兩岸通水儀式，昨天在金門端與廈門端同步舉行。中國國台辦主任劉結一在廈門的這個場子借題發揮，針對陸委會日前希望金門縣延期舉辦通水典禮一事，倒打一耙：「台灣某些人」對老百姓吃水用水問題「橫加阻攔、無理取鬧」。這個案例其實表現了非常典型的中國共產黨鬥爭戰術，值得分析為教案，做為政府今後處理中國政策的重要參據。

金門由於長期的用水問題，在二○一四年江宜樺擔任閣揆任內，經過成本效益評估後，通過「金門自大陸引水工程計畫」，以增供金門的水源，並使當地居民減抽地下水；這個計畫的總經費十三．五億元，當時也決議中央負責八十五％，金門分擔十五％。二○一五年，金門自來水廠與中國福建省供水有限公司簽約，以每度原水新台幣九．八六元的價格，向中國購水。今年工程終於竣工，預定八月五日通水，但日前因為發生中國動員撤銷了我們的東亞青運主辦權事件，陸委會因此以「時機不宜」，建議金門縣暫緩通水「典禮」，於是引起了又一波的國內與兩岸論戰。

先是金門縣長未獲充分溝通與理解，以通水是民生問題回應；行政院於是解釋：僅是典禮暫緩，水會照通；但是金門縣政府依舊決定通水儀式照樣舉行，不會邀中央出席；國民黨接著加碼抨擊：政府欠缺對抗籌碼，竟拿金門人權益祭旗；而後就是劉結一總結成果，宣稱兩岸同胞的民心不可逆、民意不可違，這些人必自食惡果；即使陸委會昨天回擊：加害者顛倒黑白，然整個過程仍有陷入被動之憾。

這起個案，是標準的輿論戰。就事實論，首先，從引水工程的經費來源說明，這是台灣中央政府鼎力支持的案子，否則金門根本無力獨自負擔；其次，從兩岸雙方的簽約內容而言，這是商業的契約行為，也就是金門今後拿錢買水，不是中國在做功德。但是經過一陣操作，蔡英文政府好似有理講不清，原因當然必須弄清楚，不能再受二度傷害。

殘酷的真相是，台灣的民主環境，讓部分輿論、金門、國民黨，在延期通水典禮這個處置中，站在了政府的對立面，這個情況剛好符合中國「借力使力」的需要。劉結一今天引民意孤立陸委會的話術，完全應了當年毛澤東所謂無產階級革命派奪權的公式，老毛反對排斥一切、打倒一切的做法，他教導共黨信徒要把鬥爭的矛頭對準一小撮資本主義當權派，團結廣大的群眾與幹部，換句話說，就是結合大多數，對付極少數。長期以來，中國對付台灣，也正是把台灣政府與台灣人民刻意地分開，甚少含糊不清地把台灣政府與人民打成一塊。於是，台灣的多元市場變相成了對岸的側翼。

如果意識到民選政府竟然吃了這個啞巴虧，政府有必要思考中國政策的「對象」到底是誰？是中國政府、中國人民，抑或是中國政府與人民？只要統計政府的發言，恐怕甚少做過清楚的界定，由於主要偏重在對中國政府的叫戰，又因缺乏分開對待的區隔，於是彷彿成了與整個中國十四億人民對立，這豈是以小搏大的智慧？

其實中國官民矛盾何止萬千，過去北京當權派是九個人，現在只剩一個人，對方才是極端的少數。為今之計就是要區別對待。怎麼做？一個主權國家，站在自由、民主、人權、法治的制高點，隨時為中國人民發聲，批判中國政權，不要靜默不語。再有中國老兵、知識份子、維權人士被鎮壓時，不妨做為政府練習的開始。