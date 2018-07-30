柯P返鄉城市交流 讚林智堅做得好

2018-07-30

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市長柯文哲昨天率市府一級主管回故鄉新竹市進行城市交流，還稱讚民進黨籍新竹市長林智堅做得好，媒體問到兩人是否有互挺意味？林智堅回應：「人親土親，歡迎柯文哲市長來進行城市交流及市政經驗分享，但請大家不要做過度聯想與解讀。」

柯文哲對林智堅的表現則大方給予讚賞。他表示，爸媽本來就住新竹市，每次回新竹市，爸媽都會說「少年市長做得不錯」，也都會參加新竹市相關活動，他相信林智堅應該做得不錯，今年台北市把新竹市當做城市交流最後一站，頗具意義。

柯文哲說，此次城市交流主要是分享北門忠孝橋拆除與世大運的成功經驗，也看看新竹市這幾年的各項市政建設與改變。

林智堅則對柯文哲的到訪表現得很謹慎，強調是進行城市交流及分享市政經驗，請大家不要過度聯想與解讀；但他也說，看到這麼多人圍著看柯文哲，真的見識到柯的魅力，期許透過城市交流，讓台北市也能看到新竹市的偉大。

柯文哲昨參觀「新竹300博覽會」，林智堅全程導覽，現場擠爆人潮。柯文哲說，個人粉絲團中，最多的當然是台北市民，其次就是新竹市民，回到新竹市讓他覺得很親切，有回家的感覺。

陪同參訪的柯妻陳佩琪被問及未來會不會幫柯文哲輔選或站台？她說，自己的專業是醫生，如果是醫療相關的演講或活動她會出席，但若是要上台喊「凍蒜」，可能沒有能力。

最近很夯的柯Ｐ幕僚「學姐」黃瀞瑩昨天隨行，將側分頭髮改成瀏海妹妹頭的她成了媒體追逐「嬌」點，也吸引民眾搶合照。她說，假日輪到值班跟行程，目前並沒有參選打算，只想做好幕僚該做的事。