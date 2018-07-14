反年改聲請釋憲 大法官不受理

2018-07-14

未經訴訟程序 不符審理規定

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院去年制定公布「公務人員退休資遣撫卹法」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」（即公、教年金改革），事後部分公教人員質疑新法違憲，陸續向司法院大法官聲請釋憲，大法官會議認定全案未經訴訟程序就聲請釋憲，不符「司法院大法官審理案件法」規定，昨決議不予受理。本案也是大法官首度針對年改相關釋憲案作成決議。

年改釋憲 首度作成決議

今年五、六月間，共一百六十八位民眾分別向司法院聲請四件公教年改釋憲案，主張今年七月上路的公、教年改，其效力及於已退休人員，違反法安定性原則與信賴保護原則，牴觸憲法保障人民生存權、工作權、財產權的意旨，同時請求大法官在解釋作成之前先為暫時處分，以免人民權利受到不可回復之損害。

這批反年改人士也主張，現行的「大審法」限制人民「須窮盡法律救濟途徑始得聲請釋憲」，沒有設置例外規定，同樣有違背憲法保障人民基本權利之虞。

大法官昨指出，大法官已在二○○三年二月廿一日的第一二一一次會議中，替「大審法」設下例外，明訂「雖未盡審級救濟程序，如事實已臻明確而無爭議餘地，且在憲法上具有原則之重要性，經大法官議決受理者，不在此限」，但本次四件聲請案是完全不經訴訟就聲請釋憲，與相關決議意旨不符，加上聲請人並未具體指出有何違憲之處，依法不予受理。

司法院解釋，大法官會議前年曾就二○○三年提出的例外情形作出說明，該例外是指「聲請人提告敗訴後，未再提上訴或抗告」，本次四件聲請案與此例外情形並不相符，釋憲案既然被決議不受理，其暫時處分的訴求也就失去依附，因此也一併駁回。

據悉，除本次遭駁回的四案外，司法院還接獲兩件由一萬多名公教人員連署提出的年改釋憲案，但因同樣未經訴訟程序，法界人士普遍認為受理機會低；至於新北市、花蓮縣、金門縣與苗栗縣政府日前提出的年改釋憲案，因為是以機關名義聲請，不受訴訟程序限制，是否受理仍不明朗。