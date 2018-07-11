內定財政部長蘇建榮╱低調內斂 部會歷練完整

2018-07-11

記者吳佳蓉／特稿

街頭起家的民進黨，因較缺乏財經人才，綠營智庫出身的財政部次長蘇建榮，在先前幾次內閣改組傳言時，都曾被點名；生肖「屬牛」的他，做事風格就是慢磨、一步一腳印，謹慎確認後再行動，早被視為是現任財政部長許虞哲階段性任務完成後，培訓接班財長的第一人選。

蘇建榮畢業於東吳大學經濟系，中興大學法商學院經濟所碩士、美國賓州大學經濟學博士，研究領域聚焦財政理論與政策、租稅理論及政策制度等。過去長期擔任教職，以在台北大學財政學系的任教期間最長，至今即使公務繁忙，仍會固定回校授課。

外界對蘇建榮的第一印象，是擔任台北市長柯文哲的首任財政局長；事實上，本土意識強的蘇，先後在新台灣智庫、新境界及小英基金會，低調沈潛的為綠營提供財經政策建言一段時日，二○一四年底經綠營人士推薦，到北市府協助柯Ｐ奠定減債政策基礎。

一年多後，民進黨上台執政，當時行政院長林全向柯Ｐ借將，讓蘇建榮升任財政部次長，展開中央部會歷練，搭任發言人，掌管國庫體系，並擔任國安基金執行秘書︰蘇本身即具有租稅、地方財政專業，又在財政部歷經兩年公股管理歷練，如今經驗資歷更為完整。

相較一般政治人物，蘇建榮相對低調內斂，待人處事耿直、態度親和；曾共事者表示，蘇雖不多言，但內心自有個「黑白分明」的天秤，不願輕易違背理念；具「老師」性格的他，即使在公務體系，也樂於讓出舞台，鼓勵下屬發揮長才。