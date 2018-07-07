縣市長選戰攻防評估》中彰雲嘉澎五縣市 國民黨拚變天

2018-07-07

〔記者施曉光／台北報導〕年底百里侯選舉，國、民兩黨上演激烈攻防戰，針對民進黨目前執政尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等九縣市，藍營評估有機會拿下彰化縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣，搶攻台中市也不看淡。

基桃竹三市無法樂觀 屏東少輸為贏

不過，基隆市、桃園市因為綠營現任市長口碑不差，藍營人選民調猶在苦苦追趕；新竹市目前無法樂觀，原因在於藍營內部母雞、小雞整合困難。

至於屏東縣，由於是藍軍長期以來的「沙漠區」，黨內無人看好，但求「少輸為贏」。

藍營內部評估，彰化縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣，由於民進黨陷入內部矛盾或施政成績不佳，是相當有機會「綠地變藍天」的地區，其中澎湖縣被認為綠營現任縣長沒有推動重大建設，更由於蔡政府推動年金改革，對軍公教比例相當高的澎湖縣衝擊很大，在藍營眼中，是這四縣市當中政權輪替氣氛濃厚的地區，彰化縣則由於這次派系整合，也被藍營視為極有可能攻城掠地的選區。

稱年改衝擊 澎湖最有機會重現藍天

雖然藍營認為民進黨在雲林縣、嘉義市施政成績不佳，有機會奪回政權，但雲林縣由於負責操盤的「張家班」張榮味，即將因案入獄，勢必對國民黨參選人張麗善帶來影響，嘉義市則是因為存在鬩牆之禍，嘉義市議長蕭淑麗脫黨參選，使得國民黨能否順利拿下嘉義市，仍存一定變數。

盧秀燕與林佳龍民調 「勢均力敵」

至於台中市方面，雖然尋求連任的民進黨市長林佳龍具有現任優勢，但國民黨評估，多項民調已經顯示藍軍參選人盧秀燕與林佳龍已呈勢均力敵，時而甚至略贏，加上台中市交通、空氣污染以及財政等議題，已成民進黨最大包袱，國民黨將藉由發動反空污公投連署，營造動員能量，並將透過台中市議員參選人與盧秀燕的聯合競選，全力拉抬台中市選情，並帶動周邊地區，達到決戰中台灣的選戰目標。