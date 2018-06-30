民族、民權、國家發展基金會 被認定國民黨附隨組織

2018-06-30

黨產會：凍結名下九千萬元財產

〔記者陳鈺馥、鄭鴻達／台北報導〕行政院黨產會昨日祭出行政處分，認定由國民黨黨營事業欣裕台公司各出資三千萬元所捐助成立的民族基金會、民權基金會、國家發展基金會，為國民黨的附隨組織，凍結名下九千萬元財產禁止處分，並推定為不當黨產。

黨產會處分書提及，民族、民權、國家發展基金會均係獨立存在，而由國民黨實質控制人事及財務的財團法人，故依黨產條例，認定為國民黨附隨組織。

國民黨：三基金會將提司法救濟

國民黨發言人洪孟楷指出，三基金會為獨立的運作法人，蔡政府在軍人年改民調低落之際如此做，只為了轉移焦點，是最廉價的政治操作，相信三基金會收到行政處分時會提出司法救濟。

據調查，新北市長朱立倫擔任國民黨主席任內，在二○一五年十月宣布參選總統隔天，欣裕台成立了民族、民權基金會；同年十一月，國家發展基金會也向法院辦理法人登記。

黨產會強調，政黨以捐助或出資方式，控制營利性或非營利性法人、團體或機構，雖屬獨立存在組織，但受政黨實質控制，二者有密不可分關係，應一併納入黨產條例調查及處理，以避免藉脫法行為，違反政黨政治之平等原則。

處分書也指出，三基金會第一屆董事近乎全由國民黨中央委員會各單位主管擔任，顯見國民黨實質控制人事權；第一屆十七席董事中，有高達十二席董事於任期未滿四分之一辭任，辭任時點和國民黨黨主席「洪下朱上」異動，具有高度關聯性，後來補選的董事仍多為國民黨主管。

黨產會發言人施錦芳表示，認定三基金會為國民黨的附隨組織，為黨產會首次對基金會所下行政處分，來自附隨組織欣裕台的資金，推定為不當黨產，並禁止處分，該處分書送達後，基金會依法需在四個月內申報財產。