農技流中國？ 民進黨三問高思博

2018-06-28

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部與國民黨台南市長參選人高思博，近來為「二十一世紀基金會」數度交鋒；市黨部昨再以「三問」，質疑高思博長期擔任該基金會副董事長，基金會農業品種、技術送往中國？有沒有與中國合資成立「海峽現代農業研究院」？高思博陣營回嗆，不檢視弊案纏身的黃偉哲，反而抹黑高思博，農研院是民進黨捏造的機構，高願針對這些案件公開辯論。

民進黨市黨部執行長蔡麗青質疑，二十一世紀基金會到底有沒有與中國農業科學院、福建省農業科學院合資十五億人民幣，成立「海峽現代農業研究院」？為何「海峽兩岸現代農業高峰論壇」會議資料、該研究院子公司的網頁，甚至新華社都提到？基金會董事長高育仁、副董事長高思博是否在農研院任職？基金會是否曾經將台灣的農業品種、農業技術、產銷制度送往中國，希望高思博說清楚講明白。

高陣營：願與黃偉哲公開辯論

高思博陣營回擊，黃偉哲不檢討自己，反而透過市黨部以不實言論抹黑對手，民進黨不去檢討弊案纏身的黃偉哲，反而全面抹黑高思博，拿高家人、親戚作文章，顯然是對台南選情緊張。他們願與黃偉哲公開辯論，用事實證明究竟誰才是弊案纏身的人。

高陣營說，福建農科院網站完全沒有「海峽現代農業研究院」資料，根本是民進黨憑空捏造的不存在機構，這種意圖使人不當選的行為，近日將依法追訴。

對於公開辯論，黃偉哲回應，希望高思博不要用潑髒水方式轉移焦點，應對外界的疑問說清楚講明白，高所指的事件已交由司法調查，他相信司法會還他清白。