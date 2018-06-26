蔡總統籲各國團結 制約中國

2018-06-26

遏止霸權擴張 捍衛民主自由價值

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕中國頻頻升高對台壓力，引發國際社會關注，蔡英文總統接受法新社專訪指出，台灣除要強化自己的實力面對挑戰，也希望國際社會能夠體認，大家必須去共同面對，國際社會可以一起行動，表達我們對民主自由的一種重視，制約中國、減少或者遏止中國的霸權擴充。

不只台灣遭威脅 很多國家受影響

總統並說，不只台灣需要面對這樣的問題，區域內或整個國際社會的很多成員，如果不是現在，就是將來一定會面臨到中國擴充影響力，一定會影響到很多國家，將來他們的民主自由還有經濟的自由，這些都會受到影響。

蔡總統這兩天接受法新社專訪，總統府昨晚公布完整內容。談到中國的壓力，總統認為，中國正在試圖改變現狀，也讓我們長久以來兩岸之間的平衡，受到威脅。

總統指出，在過去兩年，甚至更久之前，中國越來越具有侵略性，主要當然他們想壓制台灣，不讓民主自由的台灣離中國越來越遠。中國也有區域的意圖，想展現出他是一個區域的霸權，可以主導這個區域的軍事、經濟或者是其他力量，所以對世人來講，中國應該是一個很清楚的企圖。

被問到曾指責中國已挑戰到台灣的底線，總統說，這底線就是我們台灣人的民主自由，民主自由的生活方式是不能被侵害；其次，台灣的主權是不能夠壓抑的，要被尊重；另外，台灣人有權利決定他的未來，這個權利不能夠被傷害。

在因應對策方面，總統呼籲國際社會一起行動，來制約中國、來減少或者遏止中國的霸權擴充。

談到中國的「一帶一路」是好或壞，總統說，如果中國的一帶一路，是基於善意協助其他國家的基礎建設，會是一件正面的事情；但如果後面隱藏了一些自我擴張的意圖，甚至對其他國家的內政干預、或者是對這些國家在戰略上的制約，這就不一定是一件其他國家願意做、願意看到的事情。

總統也觀察說，現在雖還是一個初期發展的情況，但是已經有很多的國家開始感到焦慮與不安，在某一些程度上，對於中國的意圖及企圖，也產生了質疑。

總統昨也在台灣民主基金會舉辦「十五週年國際會議」致詞表示，世界各地的民主正被民粹主義和恐怖主義侵蝕，過去兩年來，台灣面對中國威脅民主生活方式，並限縮國際空間等，更是首當其衝。她再次向全世界理念相近國家喊話，若我們沒有站在一起，這些反民主的力量就會擴散，我們需要一同對抗這樣「不必要的經濟、政治和軍事威脅」，才能捍衛民主價值。