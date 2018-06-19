丁陣營︰別再為難里長了

2018-06-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲於端午連假頻頻參加里長活動，被外界解讀是「拔樁」；國民黨台北市長參選人丁守中陣營昨隔空呼籲柯，「不要再為難里長了！」認為柯文哲目前動作不會影響到丁既定拜訪里長的行程，如柯之後還有動作，一定會回防。

市黨部︰不能界定柯在挖牆腳

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，現任市長要去拜訪里長，不能界定就是在挖牆腳，但如果是為了選舉而密集拜訪、開支票，那麼就「不予置評」。

她說，藍營對於北市選戰的策略就是穩紮穩打，丁守中也會依循前市長馬英九、郝龍斌過去步伐，透過拜訪里長接地氣。

黃呂錦茹回憶，柯文哲在二○一四年選市長時，頻頻找內湖區的兩位國民黨里長合作，似乎想營造合作氣氛，但最後兩里長都被開除黨籍，也都連任失敗。

黃呂錦茹認為，國民黨不會用異樣眼光看待現任市長接觸各黨籍里長，更不可能用黨紀限制國民黨籍里長與市長接觸，認為無需跟著柯回防基層，因為平時就都有在關心。

丁陣營︰柯再有動作 一定回防

丁守中團隊則說，柯文哲這兩天大多是出席地方端午節活動，現任市長出席里長活動再自然不過，因此不認為是挖牆腳，但也希望柯不要再為難里長。目前柯的動作不會影響到他們既定的里長拜訪行程，之後假如柯還有動作，則一定會回防。