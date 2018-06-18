大藍小藍合作 丁要找新黨談

2018-06-18

〔記者鍾泓良／台北報導〕新黨主席郁慕明日前曾說，有條件支持台北市長柯文哲；對此，國民黨台北市長參選人丁守中陣營昨表示，會尋求泛藍支持，再找時間和郁對談。由於柯也頻整合泛藍，丁表示，開會中不便回應；但有新黨人士坦言，柯已與親民黨合作，「新、柯」沒整合空間。

丁日前表示，他不會講柯文哲講過的「兩岸一家親」；談到國台辦是否挺柯？還說，「老共在我們選舉裡面從來不是正面的力量」。此言令郁慕明隔空表示，丁沒提出自己論點，在競爭上會失去高度及強度。郁還形容丁是好人，但好人能不能成事，要有明確的主張與說服力；是否支持丁，則保留空間。

丁守中陣營近日狂打「泛藍團結」、「爭取中間選民支持」。丁過去受訪說過，有機會將要與郁慕明談話。丁守中團隊昨回應，兩人過去有在公開場合會面，目前還在安排時間拜會郁。

對於柯文哲與親民黨合作成趨勢，預計會支持由親民黨、無黨籍、台聯及民國黨台北市議員參選人的「台北監督連線」。有新黨人士指出，新黨與親民黨選票重疊性高，如今柯已與親民黨聯手，「新、柯」已沒合作空間。

另一方面，丁守中已在五月十五日中午拜會連戰，丁幕僚轉述當天兩人氣氛非常好，連戰也給了丁非常多鼓勵，兩人雖沒談到具體政策，但皆認同台北的城市建設很老舊，應加速都市更新。