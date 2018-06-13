人物速寫》日本走透透 謝長廷拚地方外交

2018-06-13

駐日特派員林翠儀／專題報導

駐日代表謝長廷六月九日就任滿兩年，他以不到兩年的時間，在今年四月下旬走遍日本四十七個都道府縣，最近網路上剛好瘋傳一款「制縣等級」的APP，他秀出高達一九○分的「制霸」成績，讓很多喜愛到日本旅遊的網友望塵莫及。

草根交流 才是台日友好基礎

身為台灣的駐日代表，謝長廷四十七個都道府縣走透透，當然不是去玩的，他的從政生涯參選過市議員、立委、市長和正副總統，這套「勤跑基層」模式有很強的既視感。在台灣，政治人物以此鞏固樁腳；在日本，謝長廷則是用來深化地方外交。

台灣和日本大約一○八個地方政府建立友好城市關係，謝長廷說其中有五十個是他駐日後締結，雖然台日沒有邦交，但他認為草根交流才是友好基礎，兩國交往不是只有領導人交流，到地方去見到知事和親善協會是很實在的，本來不認識的就認識了。

套用選舉戰略 地方包圍中央

中國似乎也注意到謝長廷勤走地方，中國國務院總理李克強五月訪日，在北海道召開「日中知事省長論壇」，謝長廷認為良性競爭並沒有什麼不好，但中國要是亂抗議是會被日本人看笑話的。謝長廷說，和地方博感情就是靠時間和勞力奔走，別人取代需要一段時間，日本與台灣都是民主社會，地方交流友好，中央很難違背民意。「以地方包圍中央」是民進黨草創初期的選舉策略之一，謝長廷非常了解地方的關鍵性。

七月七日台灣將首次主辦「台日交流高峰會」，這是由日本各地方議員組成的「全國日台友好議員協議會」發起，從二○一五年起，每年定期舉辦一次，前三屆分別在日本金澤市、和歌山市、熊本市舉行，今年由高雄市議會當東道主。

三百地方議員 七月來台交流

謝長廷是促成這次大會的主要推手，去年第三屆高峰會在熊本舉辦時，謝長廷帶了大批人馬參加，表達對熊本地震的關懷，身為子弟兵的高雄市議長康裕成也自告奮勇主辦今年的高峰會。

日方議員報名人數目前已高達三百人，台灣的地方議員則以這次高峰會為契機，成立對口的議會聯盟，預計至七月止將有十五縣市參加。謝長廷期待，台日雙方有了相對組織，未來的交流會更為廣闊。

靠歌謠記地名 跑基層超管用

日本從去年六月起鎖定台灣在內的二十國宣傳地方魅力，台灣旅客因為親日、人數持續穩定增加、回頭客多、守秩序等利多，成為各縣爭相招攬的首要對象。謝長廷說，他「下鄉」博感情，不只把台灣客帶去當地，也希望將當地人帶來台灣，有來有往。

他說，自己被派駐日本時發現地方交流可以著力，並從中找到突破點，例如制定保護台日互訪旅客的法制，現在每年台灣超過四百萬人訪日，日本則有兩百萬人訪台，雙方旅客都需要有法制保護。謝長廷說，駐日代表處雖然受到日方優遇，但畢竟是民間單位，包括外交人員問題、司法互助及人員急難救助都需要有專法來釐清保護。

訪談間謝長廷哼起高知縣民謠「夜來節」，解說歌詞中所提到的播磨橋、御疊瀨、浦戶和桂兵等地名。謝長廷說這些年少時學會的民謠，讓他牢記了許多地名，對跑基層很有幫助，接著又談起「夜來祭」的由來、坂本龍馬和高知的歷史。如果有測驗「知日力」的APP，相信他也能拿高分。