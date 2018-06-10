永山英樹：日航若用「中國台灣」 日人不會原諒

2018-06-10

發起正名「台灣」請願成功

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國施壓多家航空公司，將台灣標註為「中國台灣」，包括日本航空（JAL）與全日空（ANA）也不敵中國壓力，但日本兩岸問題研究者永山英樹七日發動正名請願，要求兩家日本航空公司訂正台灣名字，不到廿四小時航空公司更正了。永山英樹昨天說，這顯示日本人民不允許這麼做並表達抗議，航空公司才可以對中國大聲。

永山英樹昨受訪時說，他曾詢問這兩家公司是否應中國要求更改，但對方不置可否。他因此推測，兩家公司並不願意更改，因為台灣不是中國的一部分，且公司在台灣有許多顧客，若真的改了的話，日本民眾也不會原諒。

「東奧台灣正名連署 日台一起做」

永山英樹昨在台北出席台灣團結聯盟記者會時表示，中國施壓下，航空公司先聽話一次，「好像讓中國有個台階下」，再因人民聲音，讓航空公司站在正義這一方，航空公司就可對中國大聲說「我們受到抗議，我們的國民不允許我們這樣做」，「這是很好的方法」。

永山英樹表示，日本台灣正名推進協議會正在推動的二○二○年東京奧林匹克運動會台灣正名運動連署，需要日本與台灣兩國國民一起做，他歡迎台灣民眾到日本參與這項運動，台灣民眾就會了解有很多日本人支持台灣。