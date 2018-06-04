《焦點評論》可貴的「亂象」

2018-06-04

記者鄒景雯／特稿

台灣是個非常年輕的民主國家，活潑躍動之餘，民主的內涵經常受到國人的討論；之所以思考，無非是求好心切，希望台灣的制度建構更完善，民主成熟的速度能加快。在各種不同類型的反省之中，缺乏效率、政策難以延續、似乎局面混亂，是最被提出的，這些描述皆為屬實，但是經常時候，我們也必須承認，民主體制下存在的若干亂象，其實非常的可貴。

在台灣檢討民主，「保守派」與「激進派」的主張各異，當然十分正常，但是有一種必須側目看待，那就是曾經為官的「失權派」。這類超級公民在失去權力後才針砭台灣的民主，其動機與情緒，難免需要抽絲剝繭；甚至許多前朝高官在批評民主時，反而提醒大家：台灣的民主確實要加油，怎麼會讓這些人上台？這些人也是台灣民主櫥窗所展示的一部分，他們最該作的，不就是自省嗎？

昔日的當政者在這個時候對台灣民主有意見，他們的論調似乎有意無意以美式的選舉式民主，選民的決定充滿不確定性，來顧影自憐八年執政時期未受到應有的評價，並對現任政府的表現不彰進行影射，甚至還進一步企圖對照中國的菁英決策具有高速效率、政策一貫的優越性，來帶動外界對民主制度根本性的質疑。

如果這些「失權派」有這種念頭，奉勸省省吧！美國產生了川普這樣的總統，儘管讓希拉蕊至今仍在耶魯大學的畢業典禮上有很大的感觸，但並無法成為他們自我舔舐的例證，原因正在於美國民主制度的強健。

就拿熱頭上的美中大戰來說，大家看到川普一下子以銷售零組件給伊朗為由，要封殺中國中興通訊，除了十二億美元的高額裁罰，並且宣布未來七年禁止美商向中興供應關鍵零組件，一度讓中興休克停擺；一下子又看到他在推特發文，直指他正在和中國國家主席習近平合作，避免僱用七萬五千名員工的中興吹熄燈號；一下子又以所謂的條件說，包括十三億美元的罰金、汰換新的管理層及新的董事會、增加向美國購買零部件和設備的比重等等，來交換禁令解除；一下子又傳出川普又反悔了，罰款要提高到十七億美元。

這個過程，果真是怎一個亂字了得。哪像習近平，一槌定音，說「兩個一百年」，就是兩個，不但個人從不改口，也沒人敢提前一個半，更沒人敢拖延到兩個半。事實是這樣嗎？非也。美中交手到第三回合談判前，只見中國一口氣大幅降了一四四九項用品關稅，財政部副部長朱光耀突然遭到免職，北京政黨媒一陣撻伐老美出爾反爾，灰頭土臉得很。

為什麼這樣？很簡單，選出了商人當總統，沒關係，美國有強大的國會可以制衡，要他進行修正；中國對商人的家族不計代價下功夫，沒關係，美國有剽悍的媒體不斷揭露，讓川普得了便宜，還是得乖乖，不能賣；川普政府內部有鴿派努勤與鷹派萊席爾的角力，沒關係，決策圈內的意見交鋒看似決策擺盪，最終會取得平衡，暈船的反而是一成不變的對手。這，就是亂中有序的民主。

民主不是最好的制度，但是獨裁絕對是不好的制度，台灣走了這麼多年，有這個信心。