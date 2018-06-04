無法讓MDM運作手機 禁入營區

2018-06-04

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方開放官兵在營區指定點使用智慧型手機，但必須下載中科院研發的MDM管制程式，並且配合運作，但軍方發現有多款手機根本無法讓MDM程式順利運作；陸軍司令部昨宣布，無論是iPhone或他廠牌手機，只要MDM管制程式在手機無法作動、閃退，七月一日起不得攜帶進入陸軍營區。海空軍表示，配合國防部命令辦理。

陸軍下禁令 七一起實施

針對網路討論「陸軍禁止官兵攜帶蘋果iPhone手機入營」一事，陸軍司令部昨表示，現階段除了禁用中國廠牌手機外，陸軍尊重官兵對智慧型手機的選擇，並且依國軍資安政策及智慧型手機規範要求與管理。

陸軍司令部指出，陸軍自三月份起加強通資安全宣導，除禁用中國廠牌智慧型手機，並轉達「國軍智慧型手機管理（MDM）軟體」安裝要求及使用規定，預計於七月份起，在「嚴管」、「合宜」前提下，兼及國防安全與官兵需求，並持續強化智慧型手機管理做法，未來仍採滾動式調整與修正，以臻周延。

軍方官員也說，由於MDM研發單位為中科院，目前已持續與中科院溝通，希望儘快解決管制程式無法作動等問題。

MDM為中科院研發的APP軟體，管制功能包括「照相」、「熱點分享」、「打卡定位」、「藍芽傳輸」。官兵進入營區時必須打開程式點選「上鎖」，經衛哨檢查後才能進入；若要解鎖，則透過衛星定位，離開營區才可解鎖。