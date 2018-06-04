民進黨新北桃園市政連動 蘇鄭強棒出擊

2018-06-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底百里侯選戰熱度日漸增溫，民、國兩黨也在重點選區展開各種「聯合作戰」模式，民進黨更將新北市長選舉列為重中之重，做為全國選戰「領頭羊」的市長參選人蘇貞昌不僅有黨內的奧援，桃園市長鄭文燦也挾超高支持度相助，兩人將藉市政議題同場互拉選情，打造另類聯合作戰。

鄭文燦挾高人氣相助

幕僚表示，新北市與桃園市在建設上有許多互通，新北市對民進黨來說是一定要取勝的決戰點，新北的奧援除了來自中央外，就是桃園。

鄭文燦五月底先是與蘇貞昌會勘桃園龜山A7站水資源回收中心工程，對住宅污水問題，共同批評現任新北市政府沒有積極解決。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞受訪表示，未來新北市與桃園市一定會有相關合作，蘇院長與鄭市長也一定會再有同台機會。

黃韋鈞表示，桃園市政府團隊從市長鄭文燦，以及一級局處長包含新聞局長張惇涵、研考會主委詹賀舜、勞工局長王安邦等，過去都有長期與蘇貞昌共事的經驗，都有很好的默契與溝通管道，例如此次A7會勘，蘇貞昌就能和鄭文燦直接通話，共同解決問題。

黃韋鈞表示，桃園與新北市政上有很多相關，包括捷運線等，都是緊鄰在一起，北台灣是共同生活圈，會推出其他合作的內容；六月底後，新北也有機會和其他民進黨縣市長參選人展開串聯。

黨內人士指出，對蘇貞昌來說，桃園市現有民進黨執政優勢，互相拉抬可對選情加分；對桃市來說，新北市是全國關注焦點，各項議題容易被重視，兩人同場，也有助於讓鄭文燦的政績被凸顯、外顯為全國議題。

黨內人士表示，桃園市和新北市也有很深的聯繫，交通、水利等建設有許多互通，例如A7站合宜住宅污水專用下水道處理，就涉及桃園龜山和新北新莊，蘇、鄭未來將會再安排其他活動，一同檢視建設議題。

串聯雙北政見 互相拉抬

至於民進黨在雙北如何合作？黨內人士指出，蘇貞昌說過會全力支持民進黨提名的北市長參選人，既然黨已經提名立委姚文智，蘇貞昌會全力支持，台北市與新北市緊密連結，一定會合作，未來擬先進行雙北市政見的串聯。