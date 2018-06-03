竹縣長提名 林怨「被做掉」吳敦義：去看看林為洲過去紀錄

2018-06-03

〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕國民黨新竹縣長選舉人選至今沒有結果，參選人之一、立委林為洲日前質疑黨中央廢棄原本全民調作法，讓他被「做掉」，國民黨主席吳敦義昨晚受訪表示，「如果只有一人主張全民調，所有人都反對，只要全民調，他們就通通不支持國民黨提名的人，那你認為國民黨還要用全民調去討好一個，把所有人通通拒絕了嗎？」

對此，林為洲回應說，國民黨在本次地方選舉中，縣市長首長參選人的提名，只要有一人以上參選，若協調不成都是用全民調決定。他強調，既然初選制度都已經定了，臨時更改遊戲規則，會讓參與者感到委屈，還是期待黨中央能按照既定機制來完成全民調初選，將來爭議也會比較少。

怎能提名大家都不支持的人

吳敦義昨強調，黨中央必須徵詢包括議會、縣政府、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會正副主席及里長聯誼會長的意見，最後目的就是要提一位忠於國民黨、忠於國家，又有能力、經驗，而且得到各方的響應支持，最終有最高當選機會的人，「提名是為了選而已嗎？提名當然是為了當選」，「如果你提了一個所有的人全部都不支持，黨能做這樣的事嗎？」

吳敦義還說，他已請副主席曾永權負責協調，希望曾再多跑幾次新竹縣溝通，找當地公職人員及所有有意參選的四、五名人士一起協調，「我們當然是要求勝利，不求勝利隨便提，那怎麼行呢！」

吳敦義似乎還要媒體去看一看林為洲過去的紀綠，「他過去是怎麼樣你們知道嗎？新竹縣都反應非常清楚。」

全民調出局 可能提報徵召

對於國民黨新竹縣長選舉人選，雖然黨中央迄今未鬆口是否直接徵召，但據了解，決策高層唯一考量就是縣長參選人與五合一選舉參選人必須「綁在一起」，按日前新竹縣幹部會議多數意見可知，全民調已幾無可行性，最快一、二週內可望由中央提名協調小組直接向中常會提報徵召，以新竹縣長邱鏡淳與竹科大老屬意，外傳副議長陳見賢也不排斥的副縣長楊文科可能性最大，否則就是陳見賢。