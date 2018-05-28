各同鄉會 蘇、侯跑攤拚場

2018-05-28

〔記者陳心瑜、邱書昱／新北報導〕各縣市在新北的「同鄉會」票源，成了藍、綠新北市長參選人的角力戰場！國民黨新北市長參選人侯友宜昨天中午到土城區參加宜蘭同鄉會並成立後援會，蘇貞昌昨晚也參加三重區的宜蘭同鄉會活動；蘇、侯兩人昨晚還先後參加蘆洲區的彰化同鄉會活動，兩人雖未「強碰」， 但爭奪同鄉會票源已互別苗頭。

彰化同鄉會第五屆第二次會員大會昨晚在蘆洲區登場，先到場的蘇貞昌前腳剛走，主辦單位馬上撤下「歡迎前行政院長蘇貞昌」紅布條，更換「侯友宜新北市蘆洲區彰化同鄉會後援會」紅布條；蘇、侯兩人先後抵達，沒有碰到面，但兩人都分別獲得熱烈支持，人氣也不相上下。

新北市彰化同鄉會總會長洪松廷表示，住在新北市的彰化鄉親約九十萬人，其中約七十萬人有投票權，彰化鄉親支持對象藍綠都有，並在昨天成立侯友宜的後援會。

蘇貞昌在彰化同鄉會活動上，暢談昔日擔任台北縣長的政績，包括規劃二重疏洪道，也提醒時任行政院長的張俊雄撥款一二二億元在蘆洲施作捷運。

蘇貞昌離開後，主辦單位立即換上「侯友宜新北市蘆洲區彰化同鄉會後援會」紅布條，後援會副會長、彰化同鄉會常務監事謝財榮，呼籲鄉親一人為侯友宜拉十票。

侯友宜表示，他從市場囝仔當到警政署長、副市長，已經完成人生的夢想，因為希望台灣能夠不分黨派的團結向前，所以參選新北市長，他會更努力做好，來回報彰化鄉親的熱情支持。