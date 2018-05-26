苗栗藍營內訌風波》徐耀昌致歉 喊劉政鴻「老大哥」

2018-05-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前苗栗縣長劉政鴻日前放話不排除參選下屆苗栗縣長，衝擊苗栗縣長選情。尋求連任的縣長徐耀昌昨在國民黨副主席兼秘書長曾永權、中常委林榮德及立委陳超明、徐志榮等人出席見證下，在縣黨部輔選會報中向劉政鴻口頭致歉，肯定劉過去對苗栗的建設貢獻，稱「因中央財劃法不公，才致使苗縣發生財政危機」；徐並以「小老弟」的身分，請「老大哥」劉政鴻見諒。

自稱「小老弟」 籲國民黨勿分裂

劉政鴻因有事外出，人不在苗栗，記者電話連絡不上，暫時得不到劉對此的回應。

徐耀昌本屆就任縣長時，因苗縣府負債六百多億元，一度發不出縣府員工薪水，徐指劉留下一屁股債，劉也回嗆徐「不會做就換人做」，雙方產生心結。國民黨主席吳敦義為此多次居中協調，但劉日前放話要求徐公開說明，還他公道，否則不排除脫黨參選下屆苗栗縣長。

徐耀昌昨細數劉政鴻在縣長任內的重大建設，以自己目前任縣長，透過前瞻計畫向中央爭取卅七億多元，縣府就須負擔四億六千萬元的配合款，更遑論苗縣推行的建設中約有一千多億元是劉任立委時，協助向中央爭取；他還請劉政鴻「老大哥」能對他這個「小老弟」見諒。

徐耀昌還說，國民黨沒有分裂的本錢，如今中央執政黨的施政乏善可陳，國民黨更應攜手合作，相忍為黨；他表示，劉政鴻卸任後留下六百多億元負債，「不盡然都是劉的問題」，是因財劃法不公導致，對於過去言語上有不敬之處，他很慎重地致歉。

陳超明也替徐耀昌緩頰，請劉政鴻能接受徐耀昌的正式道歉，共同為苗栗打拚。曾永權則讚許劉政鴻是「五星級」的縣長，呼籲國民黨同志團結，讓年底選舉「當選極大化」。