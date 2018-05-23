謠言終結站》金山外海冒石油探勘平台？台電︰對周遭海域調查

2018-05-23

網傳內容︰新北市金山跳石外海，近期出現一座橘色工作平台，引起當地居民與漁民注意，認為是用來石油探勘鑽井，漁民也擔心，漁船撞上的話要找誰負責？

查證結果︰台電表示，平台是應原能會要求，針對核電廠周遭海域做進一步調查，已依法定程序，向相關單位提出申請獲准施工，同時也知會金山及萬里區漁會；調查作業從5月中旬開始，預計9月底移除平台。

台電指出，該工作平台距岸邊約250到1000公尺，不影響周邊海上船隻進出及漁民作業，且平台已設有夜間海上警戒號誌、燈光等安全設施。