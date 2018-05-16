ＷＨＡ拒發我記者採訪證

2018-05-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十一屆世衛大會（ＷＨＡ）即將登場，台灣迄今未獲邀請，連媒體申請採訪也遭聯合國歐洲總部「沒有原因」地拒絕。外交部昨表示，協助我國媒體記者申請採訪證，一向是外交部及駐日內瓦辦事處的優先重點工作之一，目前尚未獲得具體進展，仍由我駐處與友邦及理念相近國家積極進洽中。

台灣媒體今年延續去年做法，透過聯合國歐洲總部網站系統申請採訪世衛大會，該系統內的國家欄位完全沒列入台灣，台灣媒體昨也正式收到電郵回覆，表示拒絕核發採訪證，且未說明原因。

針對聯合國拒發採訪證給台灣記者一事國際記者聯盟會長樂魯斯接受中央社訪問時說 ，「不能接受」這種做法，他將致函相關機構表達抗議 ，要求尊重國際媒體記者採訪的權利。樂魯斯強調，如果今天為了國籍問題拒發採訪證給媒體記者 ，明天就可以用別的理由拒絕採訪，這就逐漸形成「新聞檢查（censorship）」。

世衛幹事長︰歡迎世界各地代表

世衛幹事長譚德塞日前在推特上宣告世衛大會即將召開，歡迎世界各地代表前往大會；外交部推文直嗆譚德塞「沒有，台灣還在等待邀請。」並在推文中說，台灣以觀察員身分參與世衛大會與世衛組織相關活動，能在促進全球健康過程中扮演更重要角色。

外交部回酸︰台灣還在等待邀請

僑務委員會議昨開幕，蔡總統出席致詞，強調台灣越是被打壓，越要向國際社會傳達，台灣對民主、自由與和平的決心，請僑界幫忙傳達，讓台灣「用價值說服世界」。會議也發表共同聲明，對台灣未獲邀參與世衛大會表示不滿。