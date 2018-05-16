中國青創大賽來台未獲准 將喊卡

2018-05-16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出對台卅一條後，下月密集來台搶才！由中國廣州台辦、共青團廣州委員會主辦的「青創盃第五屆廣州青年創新創業大賽」六月二日在台北舉辦台灣分場賽，而「第三屆京台青年創新創業大賽」也稱將在六月八日與十三日在台北、高雄舉行複賽，但相關活動並未經我主管機關核准，恐將喊卡。

據了解，為衝出對台卅一條的「業績」，中國各省市台辦紛紛帶著青創「孵化器」人員與文宣來台招募人才，一度進入大學校園，經我相關單位警覺後，各地台辦人員轉而以舉辦活動、比賽方式申請來台，不過，政府已密切注意，移民署聯審會也將嚴審把關。

據中國官媒「新華社」報導，「第三屆京台青年創新創業大賽」下月來台舉行複賽，台灣複賽優勝團隊代表可到北京進行深度參訪交流，中國獲獎團隊代表可赴台「對接島內產學研優質資源」。據了解，此活動表面雖由北京台資企業協會發起，但背後仍有北京市台辦支持，最近中方相關人員已遞件申請來台。

廣州台辦主辦的青創盃活動，據中國國台辦相關網站指出，參賽對象為「計畫到廣州落戶發展」及「尚未成立企業者則計畫在賽後到廣州註冊成立企業」，落戶廣州的台灣團隊可享受廣州最新優惠政策。

台灣方面主要承辦的中華兩岸關係發展促進會，在報名文宣稱，其在廣州成立台創星秀台灣青年創業孵化基地，經過廣州市台辦、越秀區台辦認證，未來台灣獲獎並落戶者，也將持續提供服務。記者去電該促進會，詢問台北比賽場地是否已申請？承辦人員表示，原是在台北市立大學舉行，但上週五被告知有異，確切地點還要由廣州方面洽詢、決定。

相關官員解釋，台灣的人民、團體與中國黨政軍相關機關合作，須經我主管機關同意，此活動恐牴觸現行法規，該活動也未經許可。他說，中國國台辦授牌設立五十三個兩岸青創基地和示範點，成功案例不到一％，中國市場有風險，且中國不是法治社會，價值觀與台灣也有很大不同，國人赴中發展應審慎評估。