柯澄清道歉說 國台辦：注意到了

2018-05-11

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲前天接受廣播節目訪問時，向因為聽他說「兩岸一家親」而感到不高興、不悅的民眾道歉，中國國台辦發言人安峰山昨接受媒體訪問時回應，「我們注意到台北市方面已就此作出澄清」。

安峰山昨天是以「答記者問」形式，回覆媒體提問今年台北、上海「雙城論壇」是否因此受影響時，做上述表示。

安峰山還說，「兩岸同胞是血脈相連的一家人，自然是兩岸一家親，沒有什麼力量可以把兩岸同胞割裂開。任何挑撥和製造兩岸同胞對立的圖謀都是不可能得逞的。」