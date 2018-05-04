老柯轟吳志揚「頭殼壞掉」

2018-05-04

司委會邀監院報告增修「妨害司法公正罪」

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘昨日質疑，司法及法制委員會召委吳志揚邀監察院到立院報告增修「妨害司法公正罪」，是配合前總統馬英九所提公投，而這公投是馬針對九月政爭司法攻防過程的佈局；吳諷刺柯長期在政爭中罹「被害妄想症」，排此案是自己有興趣；柯則反嗆：「頭殼壞掉！」這話也讓吳怒說：「請尊重召委！」

柯批吳呼應馬「反妨害司法公投」

立法院司法及法制委員會昨由吳志揚擔任會議主席，邀法務部長邱太三、司法院秘書長呂太郎、監察院副秘書長許海泉等首長，就「司法改革國是會議落實情形之檢討—如何修妨害司法重罪」進行報告。

吳諷柯「被害妄想症」

柯建銘發言時，質疑吳志揚邀請監察院、法務部來報告，就是要呼應馬英九所提的「反妨害司法公投」。他表示，他對九月政爭一案非常清楚，該案即將宣判，此公投僅是馬的司法攻防過程佈局、訴訟策略。

柯建銘並引菜根譚中「弄權一時，淒涼萬古」，表示這就是馬英九的寫照，並痛批最沒資格談「妨害司法公正」的人，就是領銜提公投的馬。

柯建銘接著質疑吳志揚，指這次議程不應邀請監察院來報告，此議題與監察院何干？這是馬司法攻防過程中的佈局，吳對此應該很清楚，不應該叫監察院來報告。

吳志揚則諷刺「柯建銘委員長期在政爭中，比較有受（被）害妄想症」，並強調會安排此議程，未受任何人拜託，黨團也沒講，是他一直對此有興趣。

柯建銘回到座位則繼續批吳：「那你是頭殼壞掉喔！」讓吳氣得反問：「什麼叫頭殼壞掉？司法國是會議做這結論是頭殼壞掉？」「不要對號入座，請尊重召委好嗎？」