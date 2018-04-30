禮讓？柯Ｐ：民進黨還沒找我談

2018-04-30

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕民進黨選對會預計週三針對台北市長選戰討論對策，台北市長柯文哲昨受訪時被問及，民進黨是否有找他談？柯表示還沒有，民進黨應該會先討論，現在民進黨與國民黨「都在等對方出手」；至於是否會主動爭取民進黨禮讓，柯僅說「沒甚麼意見」。

藍綠「都在等對方出手」

對於教育部駁回台大校長當選人管中閔遴選案，柯文哲前天批評，不知道哪個白痴決定了這個政策，要檢討一下。不過，他昨受訪卻態度轉為低調說，這就是政治上的為難，常常是兩害相權取其輕。至於會不會參加聲援管中閔的活動？柯搖頭說他不會去，「只是覺得怪怪的」。

爭取民進黨台北市長提名的前副總統呂秀蓮表示，她早預言台北市長選舉是春秋戰國，相信會有四個以上的人，誰會當選市長不是絕對多數，而是相對多數。

對於民進黨選對會是否將決定禮讓柯？呂秀蓮說她不知情，似乎是要請議員與里長交換意見。她認為應早點回歸市政討論，也預告自己與立委姚文智週五也將舉辦電視辯論。

另一方面，呂秀蓮昨舉辦「台北ㄌㄨ少年」聯歡會，同時連署恢復發放重陽敬老金，宣布若當選台北市長，每年端午節、重陽節及中秋節，每人每次可領兩千元。呂不忘批評柯文哲取消一千五百元的重陽敬老金，竟還回應媒體說，沒有刪除重陽敬老金會流失年輕人選票，「這款市長怎麼忍受？」