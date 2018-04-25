公教退休替代率 台高過美日英德

2018-04-25

台灣最高可達95％ 美國上限為59％ 日本50％-70％

〔編譯盧永山、記者李欣芳／綜合報導〕政府推動年金改革，受到部分退休軍公教人士抵制抗議，比較美英日德等先進國家，台灣軍公教人員的所得替代率相當高，目前公務員的退休所得替代率約七十五％到九十五％，以卅五年資的公務員為例，其公教保險加上退休金，並含優惠存款利息，三者合計的總所得替代率可高達九十％到九十五％。

為避免公務員退撫基金破產，政府推動年金改革，立法院去年已三讀通過公教人員年改，自今年七月一日起實施，退休所得替代率將從明年起直接砍到七十五％，並依每年遞減一．五％的幅度，在十年後降至六十％。

立法院今將就軍人年金改革法案舉行公聽會，根據行政院版本，為了保障軍人退休後生活，軍官的所得替代率不超過九十％、士官不超過九十五％，有人認為這樣的所得替代率實在偏高。

「所得替代率」是指一個人「退休後收入」占「工作時收入」的比率，例如一個人工作時月薪五萬元，退休後若每月有三萬元的退休金收入，所得替代率就是三萬除以五萬得出六十％。

美國從一九八七年起實施新的聯邦公務員退休制（ＦＥＲＳ），加上公務員也可參與聯邦節約儲蓄計畫（ＦＴＳＰ），將各項退休所得合併計算後，公務員退休所得替代率上限為五十九％ 。

日本公務員退休金有三種，分別為退職津貼、共濟組合年金及國民年金，將各項退休所得合併計算後，日本公務員退休所得替代率介於五十％到七十％間。

英國新進公務員退休制度分為合夥型計畫及Nuvos計畫，公務員只能擇一。參與合夥型計畫的所得替代率約三十．二六％；參與Nuvos計畫的所得替代率約五十一．七二％。

爆經濟危機 希臘從96趴重砍到54趴

德國任公職滿四十年，最高可領取的退休所得替代率為七十一．七五％；二○○二年後，六十五歲前退休者，退休金將被縮減。希臘在爆發經濟危機前，公務員的退休所得替代率約九十六％，現在已砍到約五十四％。