總統談外交政策：強化友邦人才培育

2018-04-22

〔記者蘇永耀、姚介修、羅添斌／台北報導〕總統蔡英文結束非洲友邦訪問昨返抵國門，她表示，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間就是這樣拚出來的，走出去不只是見證台灣與友邦的堅定情誼，也要去慰勞所有投身在萬里之外的外交最前線，以及在大家看不到的地方全力打拚的台灣人。

蔡英文總統這次出訪友邦史瓦濟蘭，以「同心永固」為主軸，希望「兩國同心、邦誼永固」，昨日中午十二點三十五分專機返抵桃園機場，並在發表簡短談話後離開。蔡總統日前搭機出訪時，空軍出動四架幻象戰機伴飛，昨天則是出動嘉義基地的四架Ｆ十六戰機執行伴飛總統專機任務，以維護三軍統帥安全。

蔡英文這次訪問史瓦濟蘭宣布兩項經援政策，一是提供技職教育的全額獎學金，另一項是協助當地婦女的「溫室計畫」，這與過去台灣在邦交國常進行「造橋鋪路」等大建設作法已有不同。蔡總統強調，未來將更強化友邦人才的培育計畫，尤其是為當地年輕人創造工作機會，也是對所有邦交國互惠雙贏的策略。

助學金+溫室計畫 不同於過去造橋鋪路

總統訪問史瓦濟蘭期間，在參訪史國技術學院時宣布新計畫，表示會提供一百個獎學金名額給史國經濟上需要支援的學生，讓他們在史瓦濟蘭技術學院完成三年的學業，讓更多年輕的學子有機會學習並發揮所長，是史瓦濟蘭未來發展的關鍵。據指出，這項經援估計金額約新台幣兩千萬元。

總統在拜會史國王母時也宣布，將與史國方面合作，推動「溫室計畫」，培訓數百位偏鄉婦女，就農耕及管理提供為期十八個月的訓練課程，為婦女創造更多機會。據指出，這部分經援金額還不到新台幣一千萬元。換言之，總統在史國提出約近三千萬元的經援計畫，都是強化人才的培養與訓練，也不同於過去政府常在邦交國所承諾的「造橋鋪路」等大建設、大工程作法。

總統在史瓦濟蘭與媒體茶敘時提到，中國大陸在非洲的布局，有一些積極作為，「我們有我們經營非洲的方式與作法」，台灣強調的是與邦交國緊密合作，一方面協助邦交國培育人才，讓邦交國產業基礎漸漸累積。

蔡總統強調，台灣與邦交國合作方式，「或許在硬體面沒有那麼多」，但是以人才培育、產業基礎等方式，可以讓邦交國經濟發展有更厚實基礎；這樣的方式可以為在地年輕人創造更多工作機會，因為邦交國現在重視的是青年的未來與在地工作機會，台灣會從這個方向與邦交國一起努力，這也是對所有邦交國互惠雙贏的策略。