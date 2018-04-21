蔡總統鼓勵台商 佈局非洲 從史國開始

2018-04-21

結束訪問行程 將開放四類物產進口

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕蔡英文總統已結束四天三夜在史瓦濟蘭的訪問行程，對於兩國關係，總統在返台前與媒體茶敘時表示，將強化經貿面向，包括對史國開放牛肉、蔗糖、松木，以及在莫三比克捕獲的海產，都可以進口到台灣，當然進口要件是符合檢疫規定。同時雙方也同意簽署ECA（經濟合作協定）提供關稅優惠。

總統還說，將鼓勵台商將此地當作佈局非洲起點，隨團華南銀行已表示考慮要來史國設分行，當然互惠合作不只經貿。她也宣布教育、農業兩項計畫，一個是扎根教育計畫，提供一百個獎學金名額，幫助優秀清寒學生，在史國技術學院完成三年學程；還有溫室計畫，選定四偏鄉區域，為當地婦女提供一系列育苗產銷系列，讓婦女成為經濟培力、農業推廣種子。

對於此次非洲行採取直飛、未過境第三國的方式，總統說，因為來訪目的是參加史國雙慶大典，時間已經訂了，因此行程會受到客觀因素限制，才決定簡化行程、縮短時間；至於非洲其他友邦，將來會在適當時間安排下，互動交流不是問題。

至於中國積極在非洲佈局，邦交國是否動搖？蔡英文說，中國大陸在非洲佈局，我們確實看到一些積極性作為，但我們有我們經營非洲的方式與做法，強調的是與邦交國緊密合作，一方面協助邦交國培育人才、讓產業基礎漸漸累積起來，透過貿易投資、技術交流、職業訓練、教育培育，一步一步讓人才培育、經濟發展往前走，讓邦交國做為經營佈局重要據點，是互惠雙贏做法；她也和史王討論過，這對雙方來講，都是好的互惠雙贏做法。

當地時間二十日，總統在史國國王陪同下前往保護區觀賞野生動物，隨即搭機返國，預計台灣時間今日中午返抵國門。