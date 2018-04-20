蔡總統︰台灣與史國是「換帖的」

2018-04-20

出席史瓦濟蘭50／50雙慶 唯一受邀的外國元首

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕正在史瓦濟蘭訪問的蔡英文總統，在當地時間十九日中午出席史國建國五十週年及恩史瓦帝三世國王五十歲生日慶典的「50／50雙慶儀式」，蔡英文為唯一受邀的外國元首，獲得最高規格的禮遇，當司儀高喊蔡英文是來自中華民國台灣總統，獲得全場民眾數度熱烈歡呼，顯示兩國關係密切。

蔡總統致詞時說，有個很適合形容台灣與史瓦濟蘭的關係，就是「換帖的」。意思就是我們之間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。

恩史瓦帝三世致詞時除感謝台灣對史瓦濟蘭建設的支持，並承諾會繼續支持台灣在國際社會及國際組織的參與。他並強調，台灣應加入聯合國，如果沒有台灣的參與，就不是完整的聯合國。

雙慶儀式在史國Mavuso多功能中心舉行，現場湧進超過萬名的史國民眾，欣賞包括傳統舞蹈及王家衛隊操演的精采表演。在蔡總統抵達前，來自赤道幾內亞副總統也前來祝賀。

活動在恩史瓦帝三世到達後掀起高潮，史王在前導車隊引領下，身著軍禮服站在閱兵禮車上繞場一圈接受人民的歡呼，接著演唱史國國歌及鳴放禮炮，恩史瓦帝三世也至二樓的觀禮台，與蔡總統毗鄰而坐，共同檢閱由我國防部示範衛隊在二○一二年代訓的王家衛隊操演。

蔡總統說，史瓦濟蘭王國一九六八年獨立之際，已故國王索布札二世宣布要向東方尋找如史瓦濟蘭一般，被強國包圍的夥伴。他觀察到有一國家，其人民和他的子民一樣認真、勤奮，這個國家願意成為史瓦濟蘭最忠誠、堅實的夥伴。他說的國家就是中華民國台灣，是和史瓦濟蘭永不分離的朋友。

蔡盼為外交替代役男加薪

蔡英文下午前往參觀台灣技術團，總統特別了解在這裡的外交替代役男情況，當了解到這些人力出現缺口，總統也允諾將為這些役男加薪，希望能留住更多的人力。

總統先是聽取技術團首席計畫經理葉長青在業務上的說明，接著參訪果樹計畫包括火龍果園及溫室區。當簡報時聽到技術團人力不足，外交替代役男名額也在縮減時，總統當面鼓勵外交替代役男能繼續留下來，甚至還提到希望透過加薪方式來增加留駐意願。但總統稍後也說，是否加薪涉及財政問題，要經過行政院及立法院的同意，作為總統，她只能「拜託」而已。

總統晚間還出席史王的生日宴，欣賞由台灣協助提供的煙火表演，現場除了牧師祝禱及表演節目外，並共同演唱生日快樂歌，恩史瓦帝三世還邀請蔡總統共切生日蛋糕。