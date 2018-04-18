籲暫緩選區劃分 高屏立委連署修憲

2018-04-18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中選會二月公布第十屆立委選區重劃，台南市、新竹縣可能各增一席，高雄市、屏東縣可能各減一席。民進黨立委劉世芳等昨召開記者會，公布卅五位立委連署的修憲案，擬將區域立委改為每三十萬人一席、餘數不足三十萬人但超過十五萬人再增一席，不分區席次隨之調整，並呼籲中選會重新檢討選區劃分方式，避免「票票不等值」及「南北失衡惡化」的疑慮。

中選會二月一日公布第十屆立委選區重劃，將採第七屆立委計算方式。若採用，台南市、新竹縣將各增一席，高雄市、屏東縣各減一席。

劉世芳昨與黨內高、屏縣市立委趙天麟、鍾孔炤、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、莊瑞雄、鍾佳濱、周春米及陳其邁，共同在立法院議場前召開記者會，公布已有卅五席立委連署的「中華民國憲法增修條文第四條條文修正草案」。

劉世芳指出，中選會下週將召開第十屆立委選區公聽會，但目前的規劃仍充滿「票票不等值」及「南北失衡惡化」的疑慮，高雄市近十年人口並未減少，卻被中選會從九席減為八席，導致每席立委代表的人數，從卅萬人增至卅四萬人。

陳其邁說，票票等值是民主憲政體制重要核心價值，規定在憲法內的事項要變更，一定要透過修憲；至於該如何以各選區名額計算席次等細節，也應採法律保留，因此若沒變動憲法，也應先把公式入法，先把遊戲規則說清楚，才能讓人服氣。