侯：當選禁燃煤發電 蘇營：堅守人民健康

2018-04-18

深澳電廠案 侯酸蘇、賴兩人說法 蘇營反擊：兼顧台灣永續發展

〔記者俞肇福、何玉華／新北報導〕即將獲得民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌，日前就深澳電廠燃煤議題表示「電力要安全、無污染」，國民黨新北市長提名人侯友宜昨受訪說，這跟行政院長賴清德「乾淨的煤」說法差不多，一句話同時酸了蘇、賴兩人；蘇貞昌團隊對此不以為然，幕僚強調，蘇貞昌一定會堅守人民的健康，並兼顧台灣永續發展。

侯友宜昨天到萬里區龜吼漁港探視老船長並和漁民座談。他表示，他的立場非常清楚，如果當選新北市長一定限制核發生煤許可，不允許燃煤發電，一定要保護生態、空氣品質與居民健康。

蘇貞昌日前表示，新北市有四百萬人口，要好的生活不能沒有電，但為了市民健康，他堅持深澳電廠一定要安全、沒有污染，否則不會同意。蘇也說，中央政府的決定會尊重地方民意，只要新北市民給他機會，一定會向中央爭取與溝通，為新北市民謀福利。

新北市長朱立倫昨在市政會議表示，「從來沒有反對興建電廠，反對的是，在全球減煤趨勢下，還興建具高污染的燃煤電廠」，環保署基於捍衛全民健康、空污、生態，必須做好把關工作，這其中沒有任何個人、政治立場的問題，只有全民的立場。朱表示，支持解決用電需求，但不能只選擇高污染的燃煤電廠，就算燃煤的技術已有精進，但全世界都知道，相對於其他發電方式，燃煤電廠還是屬於高度污染。

另外，對於侯友宜透過網路「空戰」爭取年輕選民認同，蘇貞昌幕僚表示，擔任市長必須全盤考量所有市民的需求，選舉也要爭取從年輕創意世代，到累積人生許多經驗的其他世代，每個世代都需要爭取支持，新北市地理、產業結構差異大，不能只強調某個特定世代或地區，蘇貞昌會爭取年輕人及各個年齡世代的普遍認同。