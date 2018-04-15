侯友宜：深澳電廠嚴肅議題 蘇貞昌須表態

2018-04-15

吳敦義：執政者讓人民「用肺發電」

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨主席吳敦義昨到新北市主持小組長授證，與黨籍新北市長提名人侯友宜首度同台造勢，現場約兩千名支持者，吳敦義聲嘶力竭地帶頭高呼「凍蒜」，氣氛熱烈；吳敦義致詞時抨擊民進黨政府重啟深澳燃煤電廠，他表示，蔡英文當年參加遊行時，布條上寫著「用愛發電」，現在當了總統卻要讓民眾「用肺、用肝、用腎發電」，這很不道德。

吳敦義說，政府如今重啟深澳燃煤電廠，讓宜蘭、基隆、雙北市及桃園市都深受影響，這真的是「火力全開」了，包括台中、高雄都已經霧濛濛，若要改變執政者「用肺發電」的空污情況，就要用選票讓侯友宜當選。

侯友宜發言時再度向競選對手、即將被民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌喊話，表示深澳電廠讓雙北、基隆、宜蘭、桃園民眾的健康都受影響，這是很嚴重的嚴肅議題，希望蘇貞昌能有清楚的回應，中央的能源政策也要解釋清楚，究竟電廠要不要蓋？使用何種燃料？一定要講清楚。

侯：不要用黨、總統府作競選機器

侯友宜也向群眾強調，自己是「穿布鞋出身」，曾在警界擔任小組長的角色，任務成功與否都要靠基層團結，過去靠警察弟兄，現在要靠在座的小組長，他希望與大家一起穿布鞋、捲袖子，心連心並肩作戰。

侯友宜並說，當民進黨執政不好，國民黨就應該勇敢向前，讓民眾有另外的選擇，政治不要口水，應該把政績拿出來，他會拿出更好的政策供選民比較，「不可以用黨、用總統府的力量來作為競選的機器」。

吳敦義也批評民進黨新北市長的產生方式，他說，國民黨是民主政黨，侯友宜是經過全民調的民主方式產生，但民進黨是「密室下令」，由「一位女性」以密室協商方式就決定人選，這不是民主程序。