侯友宜：深澳電廠嚴肅議題 蘇貞昌須表態

2018-04-15

吳敦義：執政者讓人民「用肺發電」

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨主席吳敦義昨到新北市主持小組長授證，與黨籍新北市長提名人侯友宜首度同台造勢，現場約兩千名支持者，吳敦義聲嘶力竭地帶頭高呼「凍蒜」，氣氛熱烈；吳敦義致詞時抨擊民進黨政府重啟深澳燃煤電廠，他表示，蔡英文當年參加遊行時，布條上寫著「用愛發電」，現在當了總統卻要讓民眾「用肺、用肝、用腎發電」，這很不道德。

吳敦義說，政府如今重啟深澳燃煤電廠，讓宜蘭、基隆、雙北市及桃園市都深受影響，這真的是「火力全開」了，包括台中、高雄都已經霧濛濛，若要改變執政者「用肺發電」的空污情況，就要用選票讓侯友宜當選。

侯友宜發言時再度向競選對手、即將被民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌喊話，表示深澳電廠讓雙北、基隆、宜蘭、桃園民眾的健康都受影響，這是很嚴重的嚴肅議題，希望蘇貞昌能有清楚的回應，中央的能源政策也要解釋清楚，究竟電廠要不要蓋？使用何種燃料？一定要講清楚。

侯：不要用黨、總統府作競選機器

侯友宜也向群眾強調，自己是「穿布鞋出身」，曾在警界擔任小組長的角色，任務成功與否都要靠基層團結，過去靠警察弟兄，現在要靠在座的小組長，他希望與大家一起穿布鞋、捲袖子，心連心並肩作戰。

侯友宜並說，當民進黨執政不好，國民黨就應該勇敢向前，讓民眾有另外的選擇，政治不要口水，應該把政績拿出來，他會拿出更好的政策供選民比較，「不可以用黨、用總統府的力量來作為競選的機器」。

吳敦義也批評民進黨新北市長的產生方式，他說，國民黨是民主政黨，侯友宜是經過全民調的民主方式產生，但民進黨是「密室下令」，由「一位女性」以密室協商方式就決定人選，這不是民主程序。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜昨日出席新北市黨部小組長聯合授證典禮時表示，蘇貞昌必須清楚回應深澳電廠議題。（記者簡榮豐攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜昨日出席新北市黨部小組長聯合授證典禮時表示，蘇貞昌必須清楚回應深澳電廠議題。（記者簡榮豐攝）

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