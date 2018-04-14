黨產會：馬英九賣舊黨部大樓 國民黨不當利得10餘億

2018-04-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於五月廿二日召開「國民黨舊中央黨部大樓追徵案」聽證會，針對國民黨當年憑藉不法特權先佔用國產，再以三．七億元低價承購，後於國民黨主席馬英九任內，以廿三億元將舊黨部大樓轉售給張榮發基金會，黨產會將向國民黨追徵十幾億元不當利得。

五月廿二日召開聽證會

黨產會發言人施錦芳表示，本次聽證會將調查及釐清國民黨如何「強佔、廉租、賤買、轉賣」，尤其舊黨部大樓位於台北市博愛特區精華地段，國民黨卻能以低價入手，都必須在聽證會交代清楚。

據了解，現位於台北市中山南路十一號的張榮發基金會大樓，日治時期為「日本赤十字社台灣支部」，國府遷台後，該建物為東南行政長官公署所有，國民黨中央委員會自一九四九年開始無償佔用，直到一九八三年才以每坪三百元低價向國有財產局承租。

黨產會指出，一九九○年國產局以「難以招標比價」為由，在未公開標售情形下，就將中央黨部以承租人優先購買方式賣給國民黨；黨產會質疑，國產局以一九八九年公告地價現值加二成，共三億七千四百萬元「專案讓售」，無視當年公告現值調漲，而一九八七年時，國泰人壽向國產局購買現六福皇宮土地，是以每坪九十萬元的天價買下，何以國民黨是以每坪廿幾萬元的低價購買。

國民黨於二○○六年三月，將舊中央黨部以廿三億元賣給張榮發基金會，針對國民黨「佔租高賣」所得，黨產會評估追徵本案可替國庫追回十幾億元。

施錦芳強調，黨產會已經取得當年租用合約，契約明定不動產未來須返還國產局，結果在解嚴的九○年代，卻「國庫通黨庫」變成轉售，這當中難道沒有靠黨國威權所取得。

  • 國民黨於二○○六年三月，將位在台北市中山南路十一號的舊中央黨部以廿三億元賣給張榮發基金會。（資料照）

    國民黨於二○○六年三月，將位在台北市中山南路十一號的舊中央黨部以廿三億元賣給張榮發基金會。（資料照）

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