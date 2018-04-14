黨產會：馬英九賣舊黨部大樓 國民黨不當利得10餘億

2018-04-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於五月廿二日召開「國民黨舊中央黨部大樓追徵案」聽證會，針對國民黨當年憑藉不法特權先佔用國產，再以三．七億元低價承購，後於國民黨主席馬英九任內，以廿三億元將舊黨部大樓轉售給張榮發基金會，黨產會將向國民黨追徵十幾億元不當利得。

五月廿二日召開聽證會

黨產會發言人施錦芳表示，本次聽證會將調查及釐清國民黨如何「強佔、廉租、賤買、轉賣」，尤其舊黨部大樓位於台北市博愛特區精華地段，國民黨卻能以低價入手，都必須在聽證會交代清楚。

據了解，現位於台北市中山南路十一號的張榮發基金會大樓，日治時期為「日本赤十字社台灣支部」，國府遷台後，該建物為東南行政長官公署所有，國民黨中央委員會自一九四九年開始無償佔用，直到一九八三年才以每坪三百元低價向國有財產局承租。

黨產會指出，一九九○年國產局以「難以招標比價」為由，在未公開標售情形下，就將中央黨部以承租人優先購買方式賣給國民黨；黨產會質疑，國產局以一九八九年公告地價現值加二成，共三億七千四百萬元「專案讓售」，無視當年公告現值調漲，而一九八七年時，國泰人壽向國產局購買現六福皇宮土地，是以每坪九十萬元的天價買下，何以國民黨是以每坪廿幾萬元的低價購買。

國民黨於二○○六年三月，將舊中央黨部以廿三億元賣給張榮發基金會，針對國民黨「佔租高賣」所得，黨產會評估追徵本案可替國庫追回十幾億元。

施錦芳強調，黨產會已經取得當年租用合約，契約明定不動產未來須返還國產局，結果在解嚴的九○年代，卻「國庫通黨庫」變成轉售，這當中難道沒有靠黨國威權所取得。