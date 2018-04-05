等不到促轉會成立 導演洪維健病逝

2018-04-05

「台灣最小的政治犯」為冤案平反積極奔走

〔記者李欣芳／台北報導〕白色恐怖事件受難者家屬、紀錄片導演洪維健（見圖，資料照）四月一日病逝，震驚文史工作圈。洪維健生前高度關切政府即將成立的促進轉型正義委員會，憂心政府如何公布難度頗高的國家轉型正義完整調查報告書，以及如何實踐轉型正義等問題，如今，等不到促轉會成立，洪維健已辭世。

父母皆政治犯 5歲前在獄中度過

洪維健是「蘇藝林案」受難者家屬。發生於一九五○年的蘇藝林案，國防部中校參謀蘇藝林及洪維健父母洪世鼎、朱瑜等共一○五人涉案，洪維健父母分別被判刑十三年、十年，當時仍在母親肚裡的洪維健，藉由保外就醫生下來，後因哺乳需求，跟著母親回到牢裡，在獄中生活五年多，洪維健因此自嘲是「台灣最小的政治犯」。

洪維健多年來投入白色恐怖事件的研究，還，監察院去年十月通過監委高鳳仙與楊美鈴針對白恐第一大冤案「鹿窟事件」的調查報告，即源自洪維健與台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕等人赴監院陳情。

記錄台灣史地 留下280捲母帶

身為紀錄片導演，洪維健也瘋狂記錄台灣歷史與地理，曾將其長年來在台灣各地所拍攝的人物訪談、文化地景、歷史主題，總計二八○捲攝影母帶，以及拍攝過程中同步以PDA記錄的場記內容捐贈國立台灣歷史博物館。

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