焦點評論》中國網攻成常態 資安法制化不能拖

2018-04-05

記者李欣芳／特稿

中國網軍以台灣作為最先進的駭客攻擊試驗場，對我政府機關的資安攻擊不但是常態，且已發展成固定模式，尤其過去二年來攻擊我公部門資安的成功率不斷提高，已構成台灣資安防護一大警訊，面臨中國的威脅，台灣資安法制化刻不容緩，然而蔡政府推動「資通安全管理法草案」的立法卻一波三折。

蔡政府視資安為國安，為顯示對台灣資安問題的重視，前年八月由行政院新設「資通安全處」，行政院隨後積極推動資安的法制化，二○一六年九月將資安管理法的立法列為優先法案，原本評估前年底立法院就可三讀通過，但立法過程一再延宕。

立法已延宕逾一年半

事實上，行政院前年在提出草案前徵詢民間業者時，業者就對政院版的草案，明定發生資安事件時政府可派員進入非公務機關場所檢查有疑慮，行政院資安處因此花了許多時間與業界溝通，終於在去年四月由行政院院會通過這項草案，然而草案送到立院後，各黨派立委仍有不少意見。

中國網軍發動對台灣的資安攻擊，這幾年似有變本加厲趨勢，前閣揆張善政曾驚爆，中國網軍每天都發動對台攻擊，總統府、行政院、外交部、經濟部、國發會是中國網軍最愛攻擊的對象，詭異的是，去年部分輿論一再點名政院版草案侵害人權，有違憲之虞，頻率之高令本土派人士不禁懷疑，背後似有一股不明勢力在阻擋台灣資安的法制化。

儘管行政院最後顧全大局，同意刪除草案中有關「政府必要時得派員進入非公務機關場所檢查」的條文，不過，親民黨因王炳忠事件，將已初審通過的政院版交付協商，從行政院宣示列為優先法案開始，資安管理法的立法已延宕逾一年半，相關問題值得各界正視。