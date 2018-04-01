扁頻爆料 蔡總統：對保外就醫不是好事

2018-04-01

〔記者蘇芳禾／花蓮報導〕年底台北市長選戰，前總統陳水扁透過LINE群組，指台北市長柯文哲夫婦已和總統蔡英文於總統官邸談好二○一八要合作。蔡總統昨在花蓮受訪表示，「這種說法來源，是來自陳前總統與他的朋友在LINE的對話，既然是LINE的對話，就不需要無限上綱，由總統回答這問題也不恰當，會讓它政治化，對陳前總統的保外就醫也不是好事情。」

陳水扁近期經常挑戰台中監獄的相關規定，並對蔡總統領導的民進黨政府和黨的運作多所指點，蔡英文昨首度談到陳水扁與「保外就醫」的連結，格外受到矚目。

「北市布局得好 有助年底選戰」

對於傳出蔡英文先前與獨派人士會面時，談到民進黨在台北市長選戰若自推人選，可能掉到第三名，甚至民調也放入陳菊、賴清德？蔡則表示，「大家聽到的有些是片段，有些是不盡完整、精確的轉述」，重點是希望年底台北市布局，能夠布局得好，能有助於整體二○一八年的選戰，這是蠻具挑戰性的過程。

蔡英文透露，選對會針對各式各樣不同布局方式做過評估，這些評估也某種程度跟「不同黨」的成員交換意見。相信在整個黨充分討論後，會做決定，現階段選對會進行討論，再建議黨內做決定，再跟支持者和社會大眾說明。

蔡總統昨也被媒體問及高雄市長陳菊何時接任總統府秘書長。總統表示，這是一個還在處理中的事，總統府秘書長不可能繼續懸缺，等情勢明朗、有具體方向後，會向大家說明，「等待時間不會太長」。

為提振震災後的花蓮觀光產業，蔡總統連續兩日除走訪並行銷花蓮，昨天也宣布，在民進黨立委蕭美琴爭取、立法院長蘇嘉全和內政部的支持下，今年國慶煙火將於花蓮舉行。

總統並表示，居住在花東地區的人，最希望的就是能改善東部交通，因此政府的前瞻基礎建設計畫，將改善東部交通列為最優先選項，透過電氣化、雙軌化，能讓東部交通更順暢。希望前瞻計畫可以加速執行，不但可以讓花東地區朋友感到便利，遊客也可感受到便利性。