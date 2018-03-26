中國透過ＷＨＯ 施壓台灣醫師會改名

2018-03-26

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣醫學生聯合會被迫改名後，台灣醫師會壓力遽增。知情人士透露，由於中國在世界醫師會（WMA）影響力有限，遂透過世界衛生組織（WHO）施壓，威脅WMA若不把台灣改名，將影響其在WHO參與的機會與權利。

消息最早由出身醫界的無任所大使吳運東告知外交部，但負責的事務官員卻反應冷淡，吳運東與醫界人士討論後，決定把消息往上報，現在國安會已成立專案小組處理，目前事件已朝「正面發展」。

國安會成立專案小組處理

知情人士解釋，在二○○四年扁政府推動「正名運動」下，我在WMA會籍變更為Taiwan Medical Association（台灣醫師會），但更名壓力一直存在。WMA去年十月在美國芝加哥召開年會，中國臨時提案要求台灣改名，但代表我方出席的醫師公會全聯會秘書長王必勝強調，「台灣就是台灣」，不管在什麼狀況下都不會更改名稱，獲得以色列醫師會聲援，其他會員也以掌聲支持台灣。

他指出，我與WMA向來友好，去年我被世衛大會（WHA）拒於門外，WMA還為我參與WHA致函WHO，而WMA主席、理事會主席、秘書長「三巨頭」當時還在瑞士日內瓦，與衛福部長陳時中舉行早餐會。

不過，這名人士也強調，「今天過了這關，明天又會出現新的危機」。中國雖現為WMA理事國，但在屢次施壓無效後，轉而透過WHO。他解釋，WHO與兩百多個非政府組織（NGO）簽署正式關係的文件， WMA是其中之一，基本上三年一約， WMA與WHO的約明年到期，但WHO保有隨時檢視的權利，因此在中國施壓後，WHO即以合約問題威脅WMA。

醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源說，台灣醫學生聯合會被改名，是因我方太慢掌握，被改了才知道；不過，台灣醫師會對名稱議題持續追蹤，也與WMA保持聯繫，而各國都認同「醫療超越國界」，國際間也有正義力量會持續支持台灣。