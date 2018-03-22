蔡總統盼加入CPTPP 黃之瀚：支持經濟整合

2018-03-22

〔記者林菁樺、呂伊萱／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」後，首位美國訪台官員、國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚昨與蔡英文總統一同出席台北美國商會謝年飯晚宴。蔡總統強調，台灣會努力加入雙邊或多邊的區域經濟協定及加強與「跨太平洋夥伴全面進展協定（ ＣＰＴＰＰ）」成員國互動。

台灣新南向 漸成為東南亞領導經濟體

黃之瀚則在致詞中提到，樂見台灣透過新南向政策加強與鄰近各國關係，尤其台灣過去被視為進入中國市場的門戶，目前已逐漸成為東南亞、南亞市場的領導經濟體；美國支持台灣與東亞、東南亞及太平洋等鄰近經濟體進行經濟整合。

黃之瀚並說，美國將持續透過全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）、國際環境夥伴計畫（ＩＥＰ）、貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）、亞太經合會（ＡＰＥＣ）等諸多政策領域與具體計畫，持續強化美台關係。

美國商會會長章錦華表示，高達八成美商會員看好台灣經濟前景，「台灣也可像香港和新加坡一樣蓬勃發展，相信台灣經濟奇蹟還沒結束。」

台裔出身的章錦華說：「台灣的好，遠超乎我言語所能形容，相信十年後一定會更棒，也會有越來越多外資願意到來」；可惜在高度不確定且競爭激烈的全球環境中，台灣往往很難得到應有的關注，「因此我們感受到向全世界展示台灣的迫切性，台灣的經濟和社會成就不該被忽視。」