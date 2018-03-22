美亞太副助卿黃之瀚：捍衛台灣民主 美承諾無比堅定

2018-03-22

不能再讓台灣被排除在國際社會之外

〔記者呂伊萱、林菁樺／台北報導〕美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）昨晚明確傳達美國對台政策並未因政權移轉而有任何變動，「美台關係並非交易」。黃定位台灣在美國印太戰略中的角色是「憲政民主典範」，並強調不能再讓台灣被不公平地排除在國際社會之外。

美印太戰略 台灣是民主典範

在美國國務院東亞局主責印太戰略的黃之瀚昨晚出席美國商會第五十屆謝年飯活動，恰巧成為「台灣旅行法」通過後首位訪台的美國官員。現場聚集約七百位賓客，包括蔡總統、美國商會會長章錦華、美國在台協會處長梅健華、外商團體、企業與學界人員，氣氛熱絡。

蔡總統說，黃之瀚曾是國會山莊中台美關係重要一份子，相信現在任職亞太副助卿，在確保穩定的亞太安全環境上，也會扮演重要角色。

黃之瀚則強調美台關係建立在許多「確定因素」之上。首先，黃定位台灣在美國印太戰略中的角色是「憲政民主典範」，因為只有奠基於憲政的穩定環境，才能孕育蓬勃多元又永續的經濟發展，「獨裁體制無法」，而台灣就體現了「民主與經濟並肩成長並非巧合」的真理，也成為印太地區其他地方的努力目標。

黃之瀚說，美國也認為要讓台灣典範發揮最大作用，台灣能貢獻的很多，包括公衛、人道救援與永續發展等領域。

黃之瀚也提到，美台能合作強化印太地區自由開放、以規則為基礎的秩序；例如美國樂見台灣領袖採取更符合國際標準的行政程序，保護智慧財產權，也嚴懲營業秘密的竊取。

對台政策 換了總統也不會改變

最後黃肯定地說，美國對台政策即使換了政府、總統也不會改變，也不會因區域內的權力更迭、或新威脅出現而改變，「因為美台關係不是交易」，而是深植於共同價值的緊密夥伴。而正如美國《國家安全戰略》所言，美國希望加強與台灣人民的關係，美國的政策目標就是確保台灣人民可以繼續所選擇的道路，不受脅迫、有能力捍衛其民主制度，「這些承諾無比堅定」。