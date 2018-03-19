吳秉叡衝民調 強力放送廣告

2018-03-19

黨中央設定 四月中旬是最後觀察期

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨新北市長提名人選四月六日出爐，民進黨方面，爭取黨內提名的蘇系立委吳秉叡能否受黨中央青睞，也預計在四月揭曉。蘇系內部將三月視為關鍵點，文宣、造勢全力衝刺，吳秉叡上週找來五十二名黨內立委助陣造勢，本週起則要在各大媒體放送主打市政的競選廣告。蘇系人士坦言，這是為拉抬民調做「最後一搏」。

民進黨目前爭取新北市長提名的人選中，民調上都與國民黨可能人選侯友宜有相當差距。民進黨方面則擬待國民黨提名人選確定後再亮底牌。

黨內人士透露，對於吳秉叡能否得到黨提名，選對會召集人林錫耀曾向吳開出兩項條件。首先，吳的民調必須上升；再者，光民調上升還不夠，還得相當拉近與國民黨可能人選侯友宜的距離。黨中央對於吳民調的「觀察期」，最晚就到四月中旬。

黨內人士直言，對民進黨來說，新北就是「一定要贏的局」。若吳秉叡在四月中民調仍不見起色，黨內高層也有共識，「請託」前行政院長蘇貞昌回鍋參選新北，屆時就看黨中央如何安排請蘇出馬。

吳秉叡本週起將主打「新北旗艦計畫」市政廣告片，今還特地包下電影院影廳召開記者會公布完整影片，並由吳說明他的市政藍圖。吳秉叡上週也在臉書先釋出兩部前導片做預告，但影片中，卻只有怪獸「哥吉拉」突然從淡水河河面浮出、發出怒吼的畫面，新奇手法引發網友好奇討論。

吳秉叡受訪說，廣告片主要在談政見，因此希望以幽默的手法，吸引大家想要看這部影片，他也不介意以後有人叫他「新北哥吉拉」。