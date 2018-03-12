柯跨刀徐欣瑩 對談、陪逛夜市

2018-03-12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕台北市長柯文哲昨天在新竹出席新竹縣領袖教育協會主辦的「城市新力量」，跟積極備戰新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩就如何走出台灣新的政治路展開對話。現場猶如徐欣瑩政見發表和問政回顧會，但柯文哲否認這是他輔選的第一站，頻說是：「給朋友加油啦！」

對談結束後，柯文哲在徐欣瑩等陪同下逛竹北夜市，關心城市的觀光，並聽取民眾的心聲。

柯文哲直言當外科醫師三十年沒聽過謊話，當政治人物卻很少聽到真話。現在台灣的問題，藍綠之外不能沒有黑白，統獨之外也要有是非！他直言：「有任期的選舉政治，加上沒有歷史觀的政治人物，造就了台灣今天的問題！」

柯文哲也分享今年任期結束時可幫台北市府償還五百二十億的債務。怎麼辦到的？柯說，就像在倉庫內放一隻貓，老鼠都不敢動了，沒有老鼠偷糧，倉庫突然間就會多了很多糧食。

他說，今年是選舉年，一定會有攻擊他任內沒有建設的。他現階段只還債不建設的原因，是因檢視台北市最近十年資本門的預算執行率只有六十六％，他去年拚命罵人才提升到七十六％。這表示現階段要的不是擴大公共支出，而是提高台灣公務體系的效率。

因此他建議徐欣瑩未來如果入主新竹縣府：「妳只要每天準時上班，該做的做、不該做的不要做，到了年底，妳就會發現突然錢很多」，引起在場者哄堂大笑。