柯文哲拜會姚嘉文、林義雄 獲得支持

2018-03-12

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨還未決定年底選舉是否繼續禮讓台北市長柯文哲，但在民進黨掀底牌前，柯文哲早繞過民進黨黨務系統，近半年拜會多名民進黨前主席，包括總統府資政、前民進黨主席姚嘉文及前民進黨主席林義雄等人，尋求支持。據悉，姚、林私下表達支持柯連任，姚嘉文甚至對柯說：「姚文智沒什麼好怕的啦！」

民進黨預計五月表態，是否禮讓柯文哲或自提人選。目前黨內有立委姚文智、前副總統呂秀蓮爭取提名；前台南縣長蘇煥智在三月初宣布脫黨參選北市長，讓情勢更為複雜。

據悉，柯文哲在近兩週已私下拜會姚嘉文。姚嘉文會中劈頭問柯：「如果民進黨選擇推出自己的人馬，你會不會選到底？」姚也向柯詢問目前北市選情及民調。

柯文哲則回應姚嘉文，無論民進黨是否提名人選，他一定會參選到底。姚嘉文對此鼓勵柯，並表達支持柯連任，甚至直言：「姚文智沒什麼好怕的啦！」

柯文哲雖因兩岸政策導致深綠及部分獨派團體不滿，不過柯為連任鋪路，多次分別拜會數名具代表性的「獨派或本土派大老」。包括前總統李登輝、總統府資政辜寬敏等人，都被柯逐一「搞定」。獨派大老支持柯，似乎不受獨派團體反彈的影響。

柯文哲自上任以來，就不定期拜訪李登輝及林義雄，與兩人關係非常密切。李登輝近日被問到北市長人選議題時，數度力挺柯文哲，甚至表示「民進黨沒人」，更說柯的支持度達五十六％，應該要一起支持他。

此外，柯文哲兩週前出席新竹中學校友會，與立院民進黨團總召柯建銘碰面時，還主動向柯建銘提及選情。柯建銘受訪表示，柯文哲說他自己有做民調，且民調結果都是自己的支持度最高，顯示他對自己很有信心。