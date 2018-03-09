府與黨團共識 軍改月退地板38990元

2018-03-09

陳建仁邀民進黨立委溝通

〔記者李欣芳、蘇永耀、彭琬馨／台北報導〕為化解立委對軍人年改方案的疑慮，總統府年金改革委員會召集人陳建仁昨邀集立法院國防及外交、司法及法制委員會民進黨立委及黨團年金小組立委溝通，立委對年改會規劃軍人退休起支俸率方案及十八％優存利率退場方式表達不少疑慮，並提出三、四個俸率修正方案，要求年改會重新試算；至於軍人月退地板，則一致支持年改會的三萬八九九○元。

據指出，不少立委對年改會規劃起支俸率為服役滿廿年五十％起跳，每多服役一年增加二．五％的「五十％加二．五％」方案，認為這對升不上去卻被強迫退役的尉級與校級軍官並不公平，但無服役年限的上將俸率則偏高，違反年改盼照顧中低階軍官的美意；會中也達成共識，將領級的年改天花板將會調降。

起支俸率及18％退場方式將再協調

立委提出修正，包括李俊俋所提起支俸率維持五十％，尉級與校級軍官每多留一年維持俸率加二．五％的方案不動，但上將每多留一年，俸率由規劃的二％降為一．五％；其他立委也提出「五十五％加二．五％」、「六十％加一．五％」等俸率修正方案。

陳建仁表示，年改會對俸率的規劃，也要衡量國家財政能否負擔。由於多數立委要求就修正案再進行試算，陳建仁指示國防部提供新的參數試算數據，作為下次會議討論參考。

至於年改會規劃十八％優存利率改革後第一年取消，本金退還，也有爭議，立委要求年改會重新試算若本金不退還，財務上有無問題。

有關月退地板，年改會副召集人林萬億表示，與會立委一致支持最低退休生活保障金額三萬八九九○元，原支領金額低於此者，不受這次軍人年改影響。

民進黨團總召柯建銘表示，軍人年改沒有時間問題，也沒有特別急，關鍵條文僅有三、四條，未來可能交由外交及國防委員會主審。