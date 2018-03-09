文策院設置條例草案 政院通過

2018-03-09

〔記者李欣芳／台北報導〕中國拉攏台灣影視界動作頻頻，為振興台灣文化產業，行政院院會昨通過文化部所提「文化內容策進院設置條例草案」、「文化創意產業發展法修正草案」，積極推動成立行政法人「文化內容策進院」，作為連結政府與民間的專業中介組織，協力提升國內文化內容的應用及產業化，形塑台灣文化品牌，以國家隊概念進軍國際。

行政院長賴清德昨主持院會時表示，設置文化內容策進院的目的，是希望以行政法人的方式，吸引更多專業人才，促進資源整合與資金投入，以「國家隊」的概念發展文化內容產業，協助台灣影視產業拓展通路，突破產業規模，提升產製量能。

文化部長鄭麗君在院會後表示，台灣文化內容產業發展長期處於市場規模有限、產製量不足及人才流失等困境。文策院將作為連結政府與民間的中介組織，聚焦振興影視音、ＡＣＧ、出版等產業，發揮研發調查、人才培育、題材開發、建構文化金融體系、多元資金統籌及媒合等功能，以催生產業生態系。

鄭麗君指出，文策院將與國家文化藝術基金會、國家表演藝術中心、國家電影中心、台灣創意設計中心等中介組織成為協力夥伴，以「國家隊」概念發展文化內容產業，逐步建全文化產業生態系。

她表示，文化部已爭取到國發基金匡列六十億元，用於文化內容投資計畫，預計四月上路，將聚焦內容產業，扮演點火功能，邀請民間更多資金投資支持內容產業，投資機制也會跟文策院結合。

據悉，文化部檢討過去依「文化創意產業發展法」推動的「財團法人文化創意產業發展研究院」，其原有研究調查、提供政策建議為主的功能，已不足以解決產業斷鏈問題，經參酌國際趨勢，以及為確保遂行扶植產業發展的公共任務，因此決定要改為設立行政法人「文化內容策進院」。