婦聯會 近10年捐給辜家相關組織2.3億

2018-03-08

辜嚴倬雲曾聲明「辜家沒任何不法」

〔記者曾韋禎、楊淳卉、楊綿傑／台北報導〕在辜嚴倬雲擔任婦聯會主委、二○○七年至二○一六年的十年間，婦聯會捐助給辜家相關組織的經費達二億三千多萬元，而辜嚴倬雲在相關資料、金流陸續曝光後，反呼籲婦聯會捐出全部資產。民進黨立委莊瑞雄昨質疑，辜嚴倬雲現在這種「棄車保帥」、意圖保全辜家的態度太心虛、可疑了，根本就是告訴大家，她心裡有鬼。

對於立委質疑及婦聯會主委雷倩認為全捐資產的主張是辜家人的規劃，記者向辜家相關人士聯繫求證，但截稿前尚未取得回應。不過，辜嚴倬雲二日曾強調，辜家沒任何不法或需要隱瞞的事、沒一毛錢放入私人口袋，絕不迴避任何公正調查。

黨產會清查婦聯會近十年來所捐助的人、事、單位等對象及金流，其中，與辜家相關的捐助，包括捐助給辜嚴倬雲大女兒辜懷群的京劇團「台北新劇團」有十四筆，共計一億三千多萬元；辜公亮文教基金會有十一筆，共計三千一百萬元；和信治癌中心醫院有四筆，共計五千五百萬元；聖約翰科技大學有一筆，二千萬元。

婦聯會捐助辜家組織的名義包羅萬象。如二○一二年至二○一五年間，捐贈和信治癌中心醫院每筆五百萬元至三千萬元不等，名目包括「乳癌基因研究發展計畫研究經費」、「急難救助基金」等；婦聯會捐助「台北新劇團」名目則多為演出經費、團員培訓經費等，每年都破千萬元。

值得注意的是，婦聯會給辜公亮文教基金會的捐助，名目卻也多為「贊助台北新劇團演出經費」，等於先把錢捐給辜公亮文教基金會，再轉手給台北新劇團。

民進黨立委賴瑞隆表示，辜家的策略一直都是頑強抵抗，之前內政部詢問相關資料，她們就推稱年代久遠；最近才發現，原來資料都還在，他們就急著偷天換日、連夜銷毀，現在走到這一步了，辜家喊全捐，能給社會交代嗎？這十年的資金流向，光是捐給辜家就有二．三億元，還有捐給國民黨相關基金會、候選人的，這筆爛帳不是辜家說全捐就能了斷的，一定要追查到底。

立委︰全是照顧自家人 哪是照顧軍人軍眷

莊瑞雄也質疑，在金流曝光以前，辜嚴倬雲還不斷遙控婦聯會，好整以暇地與內政部、黨產會討價還價，原本說要捐三百一十二億元卻反悔，後來說好捐九成還翻案；隨著之前密不透風的資料陸續曝光，現在居然喊說要全捐？

他說，婦聯會這十年捐了多筆錢給辜家相關組織，包括給辜嚴女兒辜懷群的「台北新劇團」，辜公亮文教基金會、和信治癌中心醫院、聖約翰科技大學等，統統是在照顧自家人、自己女兒，哪裡是照顧軍人、軍眷？